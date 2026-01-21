Росстат раскрыл, что случилось с ценами на бензин

Максимальный рост цены на бензин зафиксирован в Ивановской области — 0,9% за неделю.
В РФ за период с 13 по 19 января стоимость бензина увеличилась на 0,1%, а с начала текущего года рост составил 1,3%. При этом, согласно данным Росстата, динамика розничных цен на топливо в российских регионах носила разнородный характер.
«Рост цен на бензин отмечен в 53 муниципалитетах, снижение — в 14. В двух крупнейших городах России изменения были незначительны: в Москве средняя цена выросла на 0,3%, в Петербурге — 0,1%. В среднем по стране цены на бензин за неделю выросли на 0,1%, а с начала года — на 1,3%», — указано в отчете на сайте ведомства.
О том, что власти нашли способ побороть бурный рост цен на бензин, URA.RU писало ранее. В частности было предложено обязать нефтяные компании продавать часть топлива напрямую потребителям, минуя посредников. Решение о введении норматива мелкооптовой реализации топлива принимается на фоне роста затрат на содержание и эксплуатацию машин.