Путин откликнулся на сигнал SOS от бизнеса

Президент Владимир Путин поддержал введение переходного периода для бизнеса на 2026 год.
Президент Владимир Путин откликнулся на сигналы бизнеса о помощи. На совещании по экономическим вопросам глава государства поднял тему изменения налоговой системы, из-за чего многим ведение собственного дела стало невыгодным. Например, владельцу подмосковной пекарни «Машенька» Денису Максимову, который обратился лично к Путину во время Прямой линии в декабре 2025 года. Как объяснили URA.RU эксперты, увеличение налогового бремени на бизнес уже вызвало увеличение цен, а это чревато ростом социального напряжения.
На первом в новом году совещании по экономическим вопросам Путин предложил обсудить, как отрабатываются обращения, поступившие от россиян на декабрьские «Итоги года». «Эти вопросы поставлены перед нами самими гражданами и затрагивают наиболее актуальные темы, которые волнуют людей», — подчеркнул президент и напомнил, что всего таких вопросов было более трех миллионов.
На Прямую линию с президентом в 2025 году поступило более трех миллионов обращений.
Обращения — это «важнейший индикатор» проблем, с которыми сталкиваются люди и на которых «государство должно сконцентрировать дополнительные усилия», по словам Путина. А еще — «прямое указание к действию федеральных, региональных, местных органов власти». В первую очередь это вопросы поддержки семей с детьми, напомнил президент. «Все меры, которые мы реализуем в демографической сфере должны опираться на мнение граждан, учитывать их запросы, оценку эффективности тех решений, которые уже действуют», — отметил Путин.
Второе направление — поддержка участников и ветеранов СВО и членов их семей. «В каждом конкретном случае речь идет о судьбах людей, о семьях, и разбираться с этими нестыковками, сбоями нужно самым тщательным образом», — подчеркнул глава государства.
Отдельно Путин обсудил с правительством тему производства лекарств в России и обеспечения жителей льготными препаратами. Свои обязательства в этой части, заявил он, государство должно выполнять «должным образом».
Наконец, президент вспомнил и свой разговор в прямом эфире с предпринимателем Денисом Максимовым из подмосковных Люберец. У мужчины собственная пекарня «Машенька». Из-за изменений в налоговой системе, как заявил Максимов, ему придется скоро закрыться — бизнес становится нерентабельным.
«Этот сектор экономики должен иметь возможность комфортного перехода на новые системы налогообложения», — заметил Путин.
Каким образом правительство отреагировало на поручение президента, доложил министр Максим Решетников. Но начал глава Минэка с того, что «новые правила призваны поддержать и добросовестную конкуренцию, и одновременно предотвратить искусственное дробление предприятий».
Глава Минэка Максим Решетников предложил решение проблем бизнеса, но и бизнес должен принять меры — например, поднять зарплаты сотрудникам.
По новым правилам, бизнес, который работал по упрощенной системе налогообложения, в случае получения доходов более 20 млн рублей теперь должен платить НДС (раньше порог был 60 млн), снижается предельный доход и для тех, кто работает по патентной системе, введены новые правила уплаты страховых взносов. «Все эти решения коснутся достаточно большого числа компаний, в том числе и владельца пекарни “Машенька”. Для всех предпринимателей, работающих в отраслях экономики предложения сохраняются льготные варианты налогообложения», — отметил Решетников.
Чтобы облегчить ведение бизнеса, Максимову придется выбрать один из них: повысить зарплаты своим работникам до средней по региону в сфере общепита, либо изменить вид деятельности, чтобы получить льготу по страховым взносам. Можно воспользоваться и «упрощенкой», принятой на уровне Московской области.
Решетников предложил ввести на 2026 год переходный период и учитывать не финансовые показатели 2025 года, а квартальные текущего года. «Это хорошая идея, — одобрил президент Путин. — Я поддерживаю. Необходимо подумать еще и над возможностью упрощения налоговой отчетности».
Лидер «Опоры России» Александр Калинин подтвердил, что бизнес «чувствует себя неважно» после налоговых изменений.
Лидер «Опоры России» Александр Калинин в разговоре с URA.RU подтвердил, что бизнес из-за всех налоговых изменений «чувствует себя неважно». «Мы видим закрытие небольших предприятий, в том числе в общепите, в сфере услуг. В 2025 году проводился опрос: около 7% предпринимателей допускали закрытие, остальные думали, как перестроить работу. Бизнесу ничего не оставалось, как начать повышать цены. Но повышать цены могут не все: например, на социально значимые товары, на тот же хлеб, делать это не будешь. Ситуация точно требует решения. Президент неоднократно говорил, что нужно мониторить ситуацию, чтобы добросовестный предприниматель не пострадал в результате фискальных реформ, поэтому и поднял сегодня тему», — отметил Калинин.
Путину важно было отреагировать не просто на проблемы одного конкретного предпринимателя, а всей отрасли — очевидно, что с такими же трудностями сталкиваются и другие представители малого бизнеса, объяснил URA.RU руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. "Любые изменения в налоговом законодательстве проще переживаются крупным бизнесом, которому легче приспособиться к новым условиям. Малый же бизнес более остро реагирует на такие изменения, потому что, по сути, у него нет подушки безопасности.
Самый простой выход для бизнеса в такой ситуации — повысить цены на свою продукцию. Поэтому президент пытается разобраться во всем лично и найти решение", — полагает Иванов.
По мнению политолога Дмитрия Нечаева, сегодня велики риски разгона инфляции. Цены с начала года уже поползли вверх, и Путина, считает эксперт, это вряд ли это радует. Но здесь важно понять: только ли изменения налогового законодательства стали поводом для роста цен. «Люди сталкиваются с завышенными ценами, социальное напряжение растет. Поэтому президенту важно было разобраться в ситуации — естественное это состояние [рост цен] или искусственная акция, и понять, как решить проблему», — заключил Нечаев.