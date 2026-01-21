Ричмонд
Путин откликнулся на сигнал SOS от бизнеса

Предприниматели могут благодарить владельца пекарни «Машенька».

Президент Владимир Путин поддержал введение переходного периода для бизнеса на 2026 год.

Президент Владимир Путин откликнулся на сигналы бизнеса о помощи. На совещании по экономическим вопросам глава государства поднял тему изменения налоговой системы, из-за чего многим ведение собственного дела стало невыгодным. Например, владельцу подмосковной пекарни «Машенька» Денису Максимову, который обратился лично к Путину во время Прямой линии в декабре 2025 года. Как объяснили URA.RU эксперты, увеличение налогового бремени на бизнес уже вызвало увеличение цен, а это чревато ростом социального напряжения.

На первом в новом году совещании по экономическим вопросам Путин предложил обсудить, как отрабатываются обращения, поступившие от россиян на декабрьские «Итоги года». «Эти вопросы поставлены перед нами самими гражданами и затрагивают наиболее актуальные темы, которые волнуют людей», — подчеркнул президент и напомнил, что всего таких вопросов было более трех миллионов.

На Прямую линию с президентом в 2025 году поступило более трех миллионов обращений.

Обращения — это «важнейший индикатор» проблем, с которыми сталкиваются люди и на которых «государство должно сконцентрировать дополнительные усилия», по словам Путина. А еще — «прямое указание к действию федеральных, региональных, местных органов власти». В первую очередь это вопросы поддержки семей с детьми, напомнил президент. «Все меры, которые мы реализуем в демографической сфере должны опираться на мнение граждан, учитывать их запросы, оценку эффективности тех решений, которые уже действуют», — отметил Путин.

Второе направление — поддержка участников и ветеранов СВО и членов их семей. «В каждом конкретном случае речь идет о судьбах людей, о семьях, и разбираться с этими нестыковками, сбоями нужно самым тщательным образом», — подчеркнул глава государства.

Отдельно Путин обсудил с правительством тему производства лекарств в России и обеспечения жителей льготными препаратами. Свои обязательства в этой части, заявил он, государство должно выполнять «должным образом».

Наконец, президент вспомнил и свой разговор в прямом эфире с предпринимателем Денисом Максимовым из подмосковных Люберец. У мужчины собственная пекарня «Машенька». Из-за изменений в налоговой системе, как заявил Максимов, ему придется скоро закрыться — бизнес становится нерентабельным.

«Этот сектор экономики должен иметь возможность комфортного перехода на новые системы налогообложения», — заметил Путин.

Каким образом правительство отреагировало на поручение президента, доложил министр Максим Решетников. Но начал глава Минэка с того, что «новые правила призваны поддержать и добросовестную конкуренцию, и одновременно предотвратить искусственное дробление предприятий».

Глава Минэка Максим Решетников предложил решение проблем бизнеса, но и бизнес должен принять меры — например, поднять зарплаты сотрудникам.

По новым правилам, бизнес, который работал по упрощенной системе налогообложения, в случае получения доходов более 20 млн рублей теперь должен платить НДС (раньше порог был 60 млн), снижается предельный доход и для тех, кто работает по патентной системе, введены новые правила уплаты страховых взносов. «Все эти решения коснутся достаточно большого числа компаний, в том числе и владельца пекарни “Машенька”. Для всех предпринимателей, работающих в отраслях экономики предложения сохраняются льготные варианты налогообложения», — отметил Решетников.

Чтобы облегчить ведение бизнеса, Максимову придется выбрать один из них: повысить зарплаты своим работникам до средней по региону в сфере общепита, либо изменить вид деятельности, чтобы получить льготу по страховым взносам. Можно воспользоваться и «упрощенкой», принятой на уровне Московской области.

Решетников предложил ввести на 2026 год переходный период и учитывать не финансовые показатели 2025 года, а квартальные текущего года. «Это хорошая идея, — одобрил президент Путин. — Я поддерживаю. Необходимо подумать еще и над возможностью упрощения налоговой отчетности».

Лидер «Опоры России» Александр Калинин подтвердил, что бизнес «чувствует себя неважно» после налоговых изменений.

Лидер «Опоры России» Александр Калинин в разговоре с URA.RU подтвердил, что бизнес из-за всех налоговых изменений «чувствует себя неважно». «Мы видим закрытие небольших предприятий, в том числе в общепите, в сфере услуг. В 2025 году проводился опрос: около 7% предпринимателей допускали закрытие, остальные думали, как перестроить работу. Бизнесу ничего не оставалось, как начать повышать цены. Но повышать цены могут не все: например, на социально значимые товары, на тот же хлеб, делать это не будешь. Ситуация точно требует решения. Президент неоднократно говорил, что нужно мониторить ситуацию, чтобы добросовестный предприниматель не пострадал в результате фискальных реформ, поэтому и поднял сегодня тему», — отметил Калинин.

Путину важно было отреагировать не просто на проблемы одного конкретного предпринимателя, а всей отрасли — очевидно, что с такими же трудностями сталкиваются и другие представители малого бизнеса, объяснил URA.RU руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. "Любые изменения в налоговом законодательстве проще переживаются крупным бизнесом, которому легче приспособиться к новым условиям. Малый же бизнес более остро реагирует на такие изменения, потому что, по сути, у него нет подушки безопасности.

Самый простой выход для бизнеса в такой ситуации — повысить цены на свою продукцию. Поэтому президент пытается разобраться во всем лично и найти решение", — полагает Иванов.

По мнению политолога Дмитрия Нечаева, сегодня велики риски разгона инфляции. Цены с начала года уже поползли вверх, и Путина, считает эксперт, это вряд ли это радует. Но здесь важно понять: только ли изменения налогового законодательства стали поводом для роста цен. «Люди сталкиваются с завышенными ценами, социальное напряжение растет. Поэтому президенту важно было разобраться в ситуации — естественное это состояние [рост цен] или искусственная акция, и понять, как решить проблему», — заключил Нечаев.