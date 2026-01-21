Путин откликнулся на сигнал SOS от бизнеса

Лидер «Опоры России» Александр Калинин в разговоре с URA.RU подтвердил, что бизнес из-за всех налоговых изменений «чувствует себя неважно». «Мы видим закрытие небольших предприятий, в том числе в общепите, в сфере услуг. В 2025 году проводился опрос: около 7% предпринимателей допускали закрытие, остальные думали, как перестроить работу. Бизнесу ничего не оставалось, как начать повышать цены. Но повышать цены могут не все: например, на социально значимые товары, на тот же хлеб, делать это не будешь. Ситуация точно требует решения. Президент неоднократно говорил, что нужно мониторить ситуацию, чтобы добросовестный предприниматель не пострадал в результате фискальных реформ, поэтому и поднял сегодня тему», — отметил Калинин.