В Туринске наладят производство целлюлозы для ликвидации разливов нефти

На Туринском целлюлозно-бумажном предприятии планируют решить новые задачи. На нем ранее уже возобновили производство офисной белой бумаги. Также запущена линия по созданию флафф-целлюлозы. Она является необходимым компонентом при создании подгузников, впитывающих пеленок. Предприятие посетил глава Свердловской области Денис Паслер. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.
— В этом году на Туринском ЦБЗ начнут производить абсорбционную целлюлозу. Она необходима для строительных смесей и ликвидации разливов нефти. Планируется запустить производство микрокристаллической целлюлозы для медицины и пищевой промышленности, — рассказал Денис Паслер.
Гендиректор предприятия Дмитрий Русаков пояснил, что новую продукцию будут создавать в середине года. Завод производит бумагу для гофрирования, картон для плоских слоев. Помимо нее создают оберточную бумагу, древесноволокнистые плиты.