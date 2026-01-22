В Туринске наладят производство целлюлозы для ликвидации разливов нефти

На Туринском целлюлозно-бумажном предприятии планируют решить новые задачи. На нем ранее уже возобновили производство офисной белой бумаги. Также запущена линия по созданию флафф-целлюлозы. Она является необходимым компонентом при создании подгузников, впитывающих пеленок. Предприятие посетил глава Свердловской области Денис Паслер. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.