Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Попцова: страны скупают золото на фоне рисков давления США

Аналитик Алина Попцова заявила, что стоимость золота в значительной степени определяется рыночными ожиданиями.

Источник: Аргументы и факты

Центральные банки развивающихся стран наращивают закупки золота для укрепления своих резервов на фоне геополитической неопределенности и потенциального давления со стороны США. Об этом «Ленте.ру» сообщила аналитик фондового рынка Алина Попцова.

По ее словам, золото остается активом, стоимость которого в значительной степени определяется рыночными ожиданиями, а не промышленным спросом.

Эксперт отметила, что в мире существует около 200 тысяч тонн добытого золота в различных формах, а ежегодная добыча составляет примерно 3,5 тысячи тонн. Несмотря на спекулятивную природу актива, большие объемы золота в обращении, в том числе в основе инвестиционных продуктов, способствуют снижению волатильности его цен по сравнению с другими драгоценными металлами.

Ранее эксперт Александр Шнейдерман заявил, что споры США и ЕС поднимают цены на золото.