Эксперт Попцова: страны скупают золото на фоне рисков давления США

Эксперт отметила, что в мире существует около 200 тысяч тонн добытого золота в различных формах, а ежегодная добыча составляет примерно 3,5 тысячи тонн. Несмотря на спекулятивную природу актива, большие объемы золота в обращении, в том числе в основе инвестиционных продуктов, способствуют снижению волатильности его цен по сравнению с другими драгоценными металлами.