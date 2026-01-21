Эксперт Попцова: страны скупают золото на фоне рисков давления США

Центральные банки развивающихся стран наращивают закупки золота для укрепления своих резервов на фоне геополитической неопределенности и потенциального давления со стороны США. Об этом «Ленте.ру» сообщила аналитик фондового рынка Алина Попцова.
По ее словам, золото остается активом, стоимость которого в значительной степени определяется рыночными ожиданиями, а не промышленным спросом.
Эксперт отметила, что в мире существует около 200 тысяч тонн добытого золота в различных формах, а ежегодная добыча составляет примерно 3,5 тысячи тонн. Несмотря на спекулятивную природу актива, большие объемы золота в обращении, в том числе в основе инвестиционных продуктов, способствуют снижению волатильности его цен по сравнению с другими драгоценными металлами.
Ранее эксперт Александр Шнейдерман заявил, что споры США и ЕС поднимают цены на золото.