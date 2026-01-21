Эксперт Бахтин: курс доллара может закрепиться ниже 77 рублей

Внешними факторами Бахтин назвал снижение доллара на фоне ситуации вокруг Гренландии, а также рост цен на нефть, золото и металлы платиновой группы. При этом эксперт предупредил, что в течение месяца импортеры могут повысить спрос на валюту для пополнения запасов, что ограничит дальнейшее укрепление рубля.