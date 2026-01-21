Эксперт Бахтин: курс доллара может закрепиться ниже 77 рублей

Курс доллара краткосрочно закрепится ниже 77 рублей, евро — ниже 90 рублей, а юаня — ниже 11 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестиционный стратег Александр Бахтин.
По его словам, рубль укрепляется благодаря внутренним и внешним факторам. К внутренним эксперт отнес снижение потребительской активности после праздников, увеличение продаж валюты по бюджетному правилу и приближение налогового периода. Поддержку также оказывают геополитические новости, включая переговоры по Украине и ожидаемую встречу президента России со спецпосланником США.
Внешними факторами Бахтин назвал снижение доллара на фоне ситуации вокруг Гренландии, а также рост цен на нефть, золото и металлы платиновой группы. При этом эксперт предупредил, что в течение месяца импортеры могут повысить спрос на валюту для пополнения запасов, что ограничит дальнейшее укрепление рубля.
Ранее экономист Алексей Мокров рекомендовал хранить сбережения на банковских вкладах.