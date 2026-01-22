Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербург должен начать проектирование станции метро Кудрово в 2026 году

Дрозденко ожидает старт проектных работ по станции Кудрово в ближайшие месяцы.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что ожидает от Санкт-Петербурга начала проектирования станции метро «Кудрово» в 2026 году. По его словам, объект находится на балансе города и имеет стратегическое значение для подземки.

Дрозденко напомнил, что участок под будущую станцию был оформлен пять лет назад. Власти Ленобласти провели изыскательные работы, внесли изменения в генеральный план и подготовили проект планировки территории, предложив Петербургу выкупить необходимые участки. Город отказался от выкупа.

Губернатор подчеркнул, что теперь Петербург должен самостоятельно начать проектирование станции в текущем году, чтобы успеть сдать объект к запланированному сроку открытия в 2029 году. Отсрочка проектных работ может повлиять на график строительства и реализацию транспортной инфраструктуры в районе Кудрово.

Станция «Кудрово» планируется как важный элемент развития подземной сети Петербурга, обеспечивающий транспортное сообщение для новых жилых кварталов и уменьшающий нагрузку на существующие линии метро.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше