Петербург должен начать проектирование станции метро Кудрово в 2026 году

Губернатор подчеркнул, что теперь Петербург должен самостоятельно начать проектирование станции в текущем году, чтобы успеть сдать объект к запланированному сроку открытия в 2029 году. Отсрочка проектных работ может повлиять на график строительства и реализацию транспортной инфраструктуры в районе Кудрово.