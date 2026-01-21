Ричмонд
Автоэксперт Тростин: россияне стали отказываться от китайских машин

Эксперт назвал ключевые факторы, которые вынуждают владельцев китайских авто продавать их.

Источник: Комсомольская правда

Автоэксперт Андрей Тростин заявил, что в России стали падать продажи новых китайских машин. На это влияют ряд факторов, с которыми сталкиваются все автовладельцы.

Стоимость машин на вторичном рынке резко падает. Это естественно после ажиотажа, эксперты предполагали, что стоимость будет корректироваться.

Но основная проблема — это низкая ликвидность. Автомобиль, купленный за 3 млн рублей через год или два продается за 1,5−1,8 млн рублей. А если делать это через перекупов, то стоимость падает еще ниже, на 500−800 тысяч рублей. При этом даже минимальный пробег машины не влияет на ситуацию, пишет Постньюс.

Ест провалы в сервисе, в России фиксируется дефицит запчастей, часто их приходится ждать длительные сроки. Возникают сложно с программным обеспечением. А порой дилеры, чтобы сберечь репутацию, проводят ремонт за свой счет, что ведет бизнес к убыткам.

Наконец, возросла стоимость владения китайским авто: цены на новые машины в салоне поднялись на 30−50%. КАСКО подорожало в три-четыре раза, теперь оно обходится в 70−80 тыс. руб.

— Китайские бренды фактически утратили главное преимущество — ценовую доступность, — сказал эксперт.