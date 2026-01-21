Автоэксперт Тростин: россияне стали отказываться от китайских машин

Но основная проблема — это низкая ликвидность. Автомобиль, купленный за 3 млн рублей через год или два продается за 1,5−1,8 млн рублей. А если делать это через перекупов, то стоимость падает еще ниже, на 500−800 тысяч рублей. При этом даже минимальный пробег машины не влияет на ситуацию, пишет Постньюс.