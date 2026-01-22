Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 22 января

В Национальном банке скорректировали курсы валют на 22 января, четверг. В итоге стали ниже курс доллара и курс евро, а курс российского рубля подрос.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на четверг, 22 января, Национальным банком определены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8885 белорусского рубля, 1 евро — 3,3807 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7197 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, установленными на среду, 21 января, курс евро и курс доллара уменьшились, а курс российского рубля подрос в четверг, 22 января. Заметнее изменился в сторону уменьшения курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0078 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0153 белрубля, а курс российского рубля прибавил 0,0022 белрубля.
