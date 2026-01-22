Кафе закрыто — кафе открыто: в Хабаровском крае кризиса в сфере общепита нет

Москву трясет: за январь 2026 года закрылись сразу 45 довольно популярных заведений — это в два раза больше, чем в прошлом году. Не получится сходить в «Дорогая, я перезвоню», Smoky BBQ, the toy, MiMi (Боровское шоссе), beerside.
По данным «Базы» (18+), в новом году закроется еще как минимум 465 заведений. Все потому, что, во-первых, подорожала аренда, во-вторых, москвичи и гости столицы стали чаще есть дома и по гостиничным номерам. А повышение НДС еще сильнее ударит по рестораторам: поставщики поднимают цены, но сама точка не всегда может увеличить расценки на готовые блюда — клиентов уйдет еще больше.
А что в Хабаровском крае? Спойлер — катастрофы нет.
Как сообщили ИА AmurMedia в министерстве промышленности и торговли, по состоянию на 1 января 2025 г. в крае работали 1 870 предприятий общепита. Одновременно они могут накормить 96 300 клиентов. Любопытно, что 585 точек — это столовые при различных организациях, общей емкостью 47,2 тыс. посадочных мест. Остальные 1 285 (68,7%) на 49,1 тыс. посадочных мест — предприятия общедоступной сети.
Больше всего кафе и ресторанов расположено в Хабаровске — 880 точек (47% от общего количества). На протяжении 2025 года в краевом центре закрылась 31 точка, из них крупные, такие как рестораны «MeetMeat», «Хинган», «Lee Lou», кафе «Золотая птичка», «Квартира Паши Кейзера», «Gussi_koffe».
Открылось 32 точки: рестораны «Volna», «Траторрия Огни Джиорно», «Эка», в январе 2026 добавился ресторан «Mangal».
Для потребителя ситуация зачастую выглядит просто как смена вывески — потому что многие из вновь открытых предприятий расположились в выкупленных у предыдущих владельцев помещениях. Например, в уже упомянутой «Золотой птичке» сейчас находится ресторан «Траторрия Огни Джиорно», вместо «Lee Lou» — бистро «Аморе».
То есть в Хабаровске имеем плюс одну точку общепита.
В Комсомольске-на-Амуре ситуация чуть хуже — там минус три кафе. Закрылось в течение 2025 года 19 предприятий общепита, открылось 16.
Некоторые рестораторы связывают ухудшение положения с развитием рынка готовой еды в торговых сетях. Бизнес-ланчи — одна из опорный статей доходов. Зачастую людям выгоднее купить салат, гарнир и что-то белковое (рыбу, мясо, курицу) в ближайшем к работе магазине и отдать за это в пределах 400 рублей. Стоимость же обеда даже в простой столовой (салат + гарнир + белок) в Хабаровске подбирается к 500 рублям, а в кафе переваливает за 700 рублей.
Впрочем, попробуйте в пятницу вечером спонтанно зайти в какой-нибудь ресторанчик в центре города. С вероятностью 99% свободных мест вы не найдете.