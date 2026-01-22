Кафе закрыто — кафе открыто: в Хабаровском крае кризиса в сфере общепита нет

По данным «Базы» (18+), в новом году закроется еще как минимум 465 заведений. Все потому, что, во-первых, подорожала аренда, во-вторых, москвичи и гости столицы стали чаще есть дома и по гостиничным номерам. А повышение НДС еще сильнее ударит по рестораторам: поставщики поднимают цены, но сама точка не всегда может увеличить расценки на готовые блюда — клиентов уйдет еще больше.