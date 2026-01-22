Часть Щучинска осталась без отопления в морозы: аким извинился перед горожанами

Через пару часов акимат сообщил, что работы завершены, подача тепла в дома восстановлена. «Для полного восстановления теплоснабжения специалисты проводят спуск воздуха в многоквартирных домах и частном секторе. Подача тепла будет восстанавливаться постепенно по мере заполнения и стабилизации системы», — заключили в акимате.