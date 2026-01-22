Часть Щучинска осталась без отопления в морозы: аким извинился перед горожанами

Видеоролик с извинениями акима опубликовал Instagram-аккаунт акимата Бурабайского района. Аким района Арай Садыков принес извинения жителям за доставленные неудобства и сообщил, что все силы и ресурсы направлены на устранение аварии. Он призвал горожан сохранять спокойствие.
В акимате уточнили, что аварийная бригада работает в усиленном режиме. «Причина аварии локализована, ведется поэтапное восстановление системы теплоснабжения. Работы осложнены техническими особенностями участка и темным временем суток, что требует дополнительной аккуратности и времени», — сообщили в ведомстве.
Через пару часов акимат сообщил, что работы завершены, подача тепла в дома восстановлена. «Для полного восстановления теплоснабжения специалисты проводят спуск воздуха в многоквартирных домах и частном секторе. Подача тепла будет восстанавливаться постепенно по мере заполнения и стабилизации системы», — заключили в акимате.
Ситуация находится на контроле акимата Бурабайского района.