Часть Щучинска осталась без отопления в морозы: аким извинился перед горожанами

Вчера, 21 января, жители одного из микрорайонов Щучинска остались без отопления из-за аварии на котельной. Аким района записал обращение к горожанам, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Видеоролик с извинениями акима опубликовал Instagram-аккаунт акимата Бурабайского района. Аким района Арай Садыков принес извинения жителям за доставленные неудобства и сообщил, что все силы и ресурсы направлены на устранение аварии. Он призвал горожан сохранять спокойствие.

В акимате уточнили, что аварийная бригада работает в усиленном режиме. «Причина аварии локализована, ведется поэтапное восстановление системы теплоснабжения. Работы осложнены техническими особенностями участка и темным временем суток, что требует дополнительной аккуратности и времени», — сообщили в ведомстве.

Через пару часов акимат сообщил, что работы завершены, подача тепла в дома восстановлена. «Для полного восстановления теплоснабжения специалисты проводят спуск воздуха в многоквартирных домах и частном секторе. Подача тепла будет восстанавливаться постепенно по мере заполнения и стабилизации системы», — заключили в акимате.

Ситуация находится на контроле акимата Бурабайского района.