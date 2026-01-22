В Новосибирской области выявили фальсифицированную хлебобулочную продукцию

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области осуществляет надзор за качеством и безопасностью хлебобулочных и кондитерских изделий. В течение 2025 года специалисты ведомства провели исследования 388 образцов данной продукции.
Из этих образцов 67 были проверены на санитарно-химические показатели, 154 — на физико-химические и органолептические характеристики, а 205 — на микробиологические параметры.
В результате лабораторных исследований в отдельных случаях были выявлены товары, не соответствующие установленным стандартам. По каждому такому случаю управление незамедлительно принимало меры: временно прекращало реализацию продукции и предотвращало её поступление к потребителям.
Татьяна Картавых