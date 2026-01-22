Ричмонд
Муниципальные автобусы брендируют в Приморье

На муниципальных автобусных маршрутах Приморья вводят форму для водителей и закупают современный транспорт.

Источник: НИА Владивосток

Губернатор края Олег Кожемяко осмотрел оснащение автобусного парка Лесозаводска во время рабочей поездки в муниципалитет, отмечает пресс-служба регионального кабмина.

Олег Кожемяко побывал на автобусной станции возле железнодорожного вокзала. На данный момент автопарк укомплектован автобусами ПАЗ и современными МАЗ с электронными информационными табло и кондиционерами. Все они брендированы логотипом «Муниципальный автобус».

«Начинаем вводить форму для водителей и кассиров на муниципальном транспорте. С каждым годом будем расширять поставку автобусов, чтобы транспорт в основном был государственным, что позволяет регулировать движение, сделать единую диспетчерскую службу. Все это — гарантированная работа, заработная плата, хороший транспорт и его техническое обслуживание», — заявил Губернатор.

Также Олег Кожемяко побывал в Лесозаводске на лыжной трассе и на тренировке детской хоккейной команды «Тигрята». Губернатор вышел на лед отремонтированной коробки и произвел символическое вбрасывание шайбы.