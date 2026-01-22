Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Началась передача аэропорта «Хурба» в собственность Хабаровского края

Прокуратура следит за тем, чтобы при этом не пострадали права работников.

Источник: Reuters

В Комсомольске-на-Амуре прошла встреча транспортного прокурора Виктора Приходько с трудовым коллективом АО «Комсомольский-на-Амуре аэропорт». Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Сейчас идёт процедура передачи аэропорта «Хурба» из федеральной собственности в краевую. Прокуратура следит за тем, чтобы при этом не пострадали права работников. На встрече 61 сотрудник рассказал о задержках зарплаты и других нарушениях трудовых прав.

Прокурор внёс представление руководителю организации с требованием срочно устранить нарушения и выплатить долги по зарплате. Ход исполнения представления находится на контроле.

Вопрос о возобновлении регулярных рейсов из «Хурбы» пока остаётся открытым. Коллектив надеется, что переход воздушной гавани в краевую собственность поможет вдохнуть в неё новую жизнь.