Началась передача аэропорта «Хурба» в собственность Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре прошла встреча транспортного прокурора Виктора Приходько с трудовым коллективом АО «Комсомольский-на-Амуре аэропорт». Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Сейчас идёт процедура передачи аэропорта «Хурба» из федеральной собственности в краевую. Прокуратура следит за тем, чтобы при этом не пострадали права работников. На встрече 61 сотрудник рассказал о задержках зарплаты и других нарушениях трудовых прав.
Прокурор внёс представление руководителю организации с требованием срочно устранить нарушения и выплатить долги по зарплате. Ход исполнения представления находится на контроле.
Вопрос о возобновлении регулярных рейсов из «Хурбы» пока остаётся открытым. Коллектив надеется, что переход воздушной гавани в краевую собственность поможет вдохнуть в неё новую жизнь.