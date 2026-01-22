В Хабаровском крае коренные народы смогут рыбачить без лишних бумаг

С 1 сентября 2026 года коренные малочисленные народы Хабаровского края получат возможность ловить рыбу без заявлений и разрешений. Об этом сообщили в комитете рыбного хозяйства правительства региона.
Новый закон № 199-ФЗ, принятый 7 июля 2025 года, вводит упрощённый порядок традиционного рыболовства. Главное условие — человек должен быть включён в федеральный список коренных малочисленных народов. Если имени в списке нет, то для рыбалки по-прежнему нужны заявления и разрешения.
Тем, кто пока не попал в реестр, советуют как можно скорее подать документы в Федеральное агентство по делам национальностей — сделать это нужно до 1 сентября 2026 года. После включения в список рыбалка на водоёмах общего пользования станет бесплатной и без бюрократии.
Объёмы вылова всё равно ограничат — годовые нормы установит правительство края вместе с Росрыболовством. Закон поможет коренным народам сохранять традиционный образ жизни, свободно заниматься промыслом и передавать навыки детям.