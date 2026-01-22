Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае коренные народы смогут рыбачить без лишних бумаг

Новый закон № 199-ФЗ, принятый 7 июля 2025 года, вводит упрощённый порядок традиционного рыболовства.

Источник: РИА "ФедералПресс"

С 1 сентября 2026 года коренные малочисленные народы Хабаровского края получат возможность ловить рыбу без заявлений и разрешений. Об этом сообщили в комитете рыбного хозяйства правительства региона.

Новый закон № 199-ФЗ, принятый 7 июля 2025 года, вводит упрощённый порядок традиционного рыболовства. Главное условие — человек должен быть включён в федеральный список коренных малочисленных народов. Если имени в списке нет, то для рыбалки по-прежнему нужны заявления и разрешения.

Тем, кто пока не попал в реестр, советуют как можно скорее подать документы в Федеральное агентство по делам национальностей — сделать это нужно до 1 сентября 2026 года. После включения в список рыбалка на водоёмах общего пользования станет бесплатной и без бюрократии.

Объёмы вылова всё равно ограничат — годовые нормы установит правительство края вместе с Росрыболовством. Закон поможет коренным народам сохранять традиционный образ жизни, свободно заниматься промыслом и передавать навыки детям.