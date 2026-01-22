Риск дефицита и повышения цен: эксперт поделился мнением о топливном рынке Казахстана

Байдильдинов отметил, что в текущих условиях действующего моратория увеличился разрыв цен между марками АИ-92 и АИ-95. Этот разрыв достиг 25−30%, что стало слишком большим. В других странах, таких как Россия и ОАЭ, этот показатель значительно меньше. Эксперт выразил подозрения, что мораторий будет продлен. Даже если заморозку цен не продолжат, то будут поднимать цену постепенно — по 2−5 тенге в месяц.