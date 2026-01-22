Риск дефицита и повышения цен: эксперт поделился мнением о топливном рынке Казахстана

В октябре прошлого года был введен временный мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо. Эксперты предполагали, что мораторий может продлиться до весны 2026 года. Однако, по мнению эксперта нефтегазовой отрасли Олжаса Байдильдинова, в определенных условиях отечественному топливному рынку может грозить дефицит.
Байдильдинов отметил, что в текущих условиях действующего моратория увеличился разрыв цен между марками АИ-92 и АИ-95. Этот разрыв достиг 25−30%, что стало слишком большим. В других странах, таких как Россия и ОАЭ, этот показатель значительно меньше. Эксперт выразил подозрения, что мораторий будет продлен. Даже если заморозку цен не продолжат, то будут поднимать цену постепенно — по 2−5 тенге в месяц.
Байдильдинов также считает, что на фоне роста НДС до 16% и ускорения общей инфляции избежать роста стоимости бензина марки АИ-92 в Казахстане не получится. Он отметил, что текущая цена АИ-92 составляет около 40 центов, что примерно столько же, сколько было в начале нулевых годов. По его мнению, рыночная цена должна быть около 60 центов, или примерно 300−320 тенге за литр бензина АИ-92 при курсе доллара 520−540 тенге.
Угроза нехватки топлива связана с несколькими факторами. Во-первых, низкие цены в сравнении с соседними странами приводят к «вымыванию» топлива за границу. Во-вторых, снижение производства может возникнуть из-за ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) страны. Байдильдинов отметил, что 2025 год был благоприятным для отечественного топливного рынка, но в случае внештатной ситуации на НПЗ вероятность нехватки бензина в Казахстане достаточно велика.
Таким образом, эксперт считает, что давление инфляции и другие факторы неизбежно приведут к постепенному удорожанию бензина марки АИ-92. Однако он также указывает на вероятность продления моратория.