Производство молока и мяса в разы намерены увеличить в Хабаровском крае

— В условиях санкционного давления, глобальных вызовов сейчас отличное время для замещения на нашу продукцию. И обеспечение продовольственной безопасности — это не просто задача экономической безопасности и наш стратегический приоритет — это возможность зарабатывания денег на высвобождающихся нишах. Наша цель — не только повысить уровень самообеспеченности, но и использовать потенциал, который у нас есть. У нас огромный край с массой не вовлеченных в хозяйственный оборот земель. Очень плотно необходимо работать с бизнесом, наращивать их компетенцию и производственную культуру, — подытожил Дмитрий Демешин и поручил подготовить концепцию развития АПК с учётом позиции производителей.