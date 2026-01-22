Производство молока и мяса в разы намерены увеличить в Хабаровском крае

Развитие агропромышленного сектора и обеспечение продовольственной безопасности обсудили в краевом правительстве на стратегической сессии. Как отмечает ИА «Хабаровский край сегодня», это новый формат работы. Внедрили его по поручению губернатора Дмитрия Демешина, который подчеркнул важность наличия обратной связи от представителей реального сектора экономики и экспертного сообщества. В отличие от заседаний, стратегические сессии позволят более детально погрузиться в обсуждение и дальнейшее развитие какого-либо направления, в том числе за счет привлечения отраслевых экспертов.
Так, на первой сессии участие приняли аналитики, инвесторы, руководители действующих агропромышленных предприятий, эксперты из научно-исследовательских учреждений. Открывая встречу, глава региона обратил внимание на то, что сельхозкомплекс края обеспечивает всего 1,5% от валового регионального продукта, а самообеспеченность по некоторым ключевым видам продукции является низкой, например, по молоку и мясу — менее 10%, по овощам — 32,7%. Губернатор подчеркнул о важности развития этих направлений и даже несмотря на то, что регион находится в зоне рискованного земледелия, в ряде районов вполне возможно заниматься сельским хозяйством.
— Поэтому эффективное использование земельных и других видов ресурсов — это наша задача. Также необходимо пересмотреть подходы к формированию инвестиционных предложений, браться, в том числе главам муниципалитетов, за каждое инвестпредложение, сопровождать его, — сказал Дмитрий Демешин.
Во время стратегической сессии были также обозначены векторы развития. Так, к 2030 году необходимо увеличить объемы производства продукции АПК на 25%, задействовать более 70 тысяч га посевных площадей, а животноводстве к этому же году планируется увеличить производство молока в два раза, мяса — в пять раз — мяса, полностью обеспечив регион мясом птицы. Достичь этого позволит модернизация существующих хозяйств и реализация крупных инвестпроектов.
Также приоритетными являются высокотехнологичное овощеводство закрытого грунта, создание крупных промышленных теплиц, выращивание плодово-ягодных культур в промышленных масштабах, развитие сети овощехранилищ.
Предложено наладить местное производство упаковочных материалов и этикеток. Помимо этого, рассматривается возможность выращивания лекарственных растений, переработки отходов животноводства, развития оленеводства на севере края, производства ветеринарных препаратов, удобрений.
— В условиях санкционного давления, глобальных вызовов сейчас отличное время для замещения на нашу продукцию. И обеспечение продовольственной безопасности — это не просто задача экономической безопасности и наш стратегический приоритет — это возможность зарабатывания денег на высвобождающихся нишах. Наша цель — не только повысить уровень самообеспеченности, но и использовать потенциал, который у нас есть. У нас огромный край с массой не вовлеченных в хозяйственный оборот земель. Очень плотно необходимо работать с бизнесом, наращивать их компетенцию и производственную культуру, — подытожил Дмитрий Демешин и поручил подготовить концепцию развития АПК с учётом позиции производителей.