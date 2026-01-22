Ниже 500 тенге может стоить доллар в феврале, считают аналитики в Казахстане

Почему налоговая неделя влияет на стоимость доллара. Компании-налогоплательщики Казахстана обычно имеют значительные валютные резервы. Особенно это касается крупнейших из них — экспортеров, так как сделки с иностранными компаниями производятся в долларах США и другой мировой валюте. Для уплаты налогов внутри страны необходим тенге. Поэтому в период уплаты налогов — его и называют налоговой неделей — компании активно обменивают иностранную валюту на тенге. В итоге курс отечественной валюты крепнет, так как на нее растет спрос.