Ниже 500 тенге может стоить доллар в феврале, считают аналитики в Казахстане

В феврале в Казахстане наступает налоговая неделя, когда компании платят деньги в бюджет. Это может еще больше укрепить курс тенге, по мнению аналитиков. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

Курс тенге к доллару США оказался довольно волатильным в 2025 году — он поставил антирекорд по стоимости летом, а под конец года снова окреп. Как сообщают аналитики Freedom Broker, в феврале 2026 года укрепление может даже усилиться.

Они связывают это с периодом, называемым «налоговой неделей». Доллар начинает коррекционную волну, зеркальную волне роста, наблюдавшейся в конце декабря и начале января. Это укладывается в наш сценарий волнообразного движения USD-KZT, в рамках которого доллар локально может опуститься к отметке 502,6 тенге. В начале февраля USD-KZT способен пробить уровень 500 тенге вниз на фоне налогового периода, — отмечается в источнике.

Схожее мнение о крепком тенге в текущем году озвучивали и в Ассоциации финансистов Казахстана — через месяц курс доллара прогнозируется на уровне 516,5 тенге, а через год они ожидают достижения отметки в 549,1 тенге. При этом данный прогноз оказался ниже предыдущего: еще месяц назад предполагаемый на годовом отрезке курс превышал 553 тенге.

Почему налоговая неделя влияет на стоимость доллара. Компании-налогоплательщики Казахстана обычно имеют значительные валютные резервы. Особенно это касается крупнейших из них — экспортеров, так как сделки с иностранными компаниями производятся в долларах США и другой мировой валюте. Для уплаты налогов внутри страны необходим тенге. Поэтому в период уплаты налогов — его и называют налоговой неделей — компании активно обменивают иностранную валюту на тенге. В итоге курс отечественной валюты крепнет, так как на нее растет спрос.

Таких недель в году четыре (в феврале, мае, августе и ноябре), и они все отмечаются крупными денежными поступлениями в бюджет в 20−22 и 25−27 числах. Соответственно, эти месяцы могут стать выгодными периодами для единоразовой покупки доллара США.