Аналитик Беляев раскрыл последствия для ЕС после введения «торговой базуки»

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев раскритиковал намерение «храбрых членов ЕС» использовать «торговую базуку» против США. По его мнению, они хотят, что экс-президент США Джо Байден ими гордился.
Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с aif.ru объяснил, какими будут последствия применения «торговой базуки».
«Возникает целая волна скепсиса по поводу ее применения. Что значит отгородиться от Соединенных Штатов? Европа потеряет рынок взаимных интересов, европейские предприниматели потеряют возможность продолжать контакты с американцами, продавать туда что-то или покупать у них что-то. Это приведет к проседанию экономики. А экономика Западной Европы и так находится в полудепрессивном состоянии. Одно из крупнейших рейтинговых агентств Fitch подсчитало, что пошлинная войная отнимет у Западной Европы минимум полпроцента роста экономики. Учитывая, что у них экономический рост на уровне 1−1,5%, для них это нежелательно», — сказал Беляев.
Экономист добавил, что прямые пошлины или применение инструмента против принуждения совершенно равнозначно ударят по экономике Западной Европы.
«И хотя в Европе говорят о мерах против принуждения, но при этом они все время делают оговорку на то, что сперва они попытаются договориться дипломатическим путем», — подчеркнул Беляев.
Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя планы стран Евросоюза использовать против США «торговую базуку», заявил, что все, что сделает Европа против Вашингтона, вернется к ней рикошетом.