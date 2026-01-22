Аналитик Беляев раскрыл последствия для ЕС после введения «торговой базуки»

«Возникает целая волна скепсиса по поводу ее применения. Что значит отгородиться от Соединенных Штатов? Европа потеряет рынок взаимных интересов, европейские предприниматели потеряют возможность продолжать контакты с американцами, продавать туда что-то или покупать у них что-то. Это приведет к проседанию экономики. А экономика Западной Европы и так находится в полудепрессивном состоянии. Одно из крупнейших рейтинговых агентств Fitch подсчитало, что пошлинная войная отнимет у Западной Европы минимум полпроцента роста экономики. Учитывая, что у них экономический рост на уровне 1−1,5%, для них это нежелательно», — сказал Беляев.