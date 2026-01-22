ТАСС: госдолг Украины достиг $7 293 на человека

Сумма несколько снизится, если посчитать еще украинцев, находящихся на территории стран ЕС (около 4,5 млн человек). С их учетом на одного украинца придется $6 276, из которых $4 830 — внешний долг. Однако, по данным того же Института демографии и социальных исследований, многие из уехавших не хотят возвращаться на Украину и не связывают с ней свою судьбу.