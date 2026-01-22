Разработчик ChatGPT хочет получать процент с прибыли, полученной клиентами

OpenAI может уйти от привычной модели фиксированных подписок и перейти к оплате по результату. Об этом заявила финансовый директор компании Сара Фрайар, выступая в одном из недавних подкастов.
По ее словам, в перспективе OpenAI рассматривает формат роялти: компания будет получать деньги тогда, когда их зарабатывает клиент. В качестве примера Фрайар привела фармацевтику. Если партнер использует ChatGPT и связанные технологии для разработки востребованного препарата, OpenAI может рассчитывать на лицензионную долю с продаж, передает Business Insider.
Фрайар описала текущую бизнес-стратегию компании как сложную конструкцию, сравнив ее с кубиком Рубика, который имеет около 43 квинтиллионов состояний. Она напомнила, что раньше структура OpenAI выглядела проще: один основной облачный партнер, один ключевой поставщик чипов, один флагманский продукт и фактически одна базовая подписка. Такой подход, по ее словам, был необходим, чтобы оплачивать вычислительные мощности.
Однако, как отмечает Business Insider, со временем модель усложнилась. OpenAI расширила пул облачных партнеров и производителей чипов, а продуктовая линейка перестала сводиться к потребительскому ChatGPT. В нее вошли генератор видео Sora, корпоративные решения, отраслевые предложения и инструменты для исследований. Монетизация тоже стала разноуровневой: появились несколько тарифов, формат «программное обеспечение как услуга», а также кредитная система для ресурсоемких задач.
Фрайар подчеркнула, что главным ограничением для компании остается доступ к вычислительным ресурсам. По ее оценке, спрос на сервисы OpenAI тормозит не отсутствие интереса, а нехватка инфраструктуры. Именно поэтому поиск новых источников дохода она назвала не просто возможностью, а необходимостью.
