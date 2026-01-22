Ричмонд
После морозов дорожные службы Иркутска вернулись к прежнему режиму уборки

Иркутск, НИА-Байкал — После завершения периода аномальных морозов дорожные службы в полном объеме возобновили работу и максимально задействуют технику.

Источник: НИА Байкал

По поручению мэра Руслана Болотова подрядчики продолжат вывоз снега, ликвидацию колейности и обработку противогололедными материалами на городских магистралях.

Так, накануне вывезли снег с участков улиц Первомайская, Баррикад, Тухачевского, Академическая и Блюхера, сообщает пресс-служба администрации города.

Рабочие вручную приводили в порядок пешеходные зоны на Литвинова, Седова, Рабочего Штаба, Тимирязева, Чехова, 3-го Июля, Депутатской, Ленина, Партизанской, Карла Маркса, Красноармейской, Лапина, Грязнова, Киевской, Богдана Хмельницкого, Подгорной, Фурье, Бабушкина, Горной, Борцов Революции, Шевцова, Напольной, Радищева, Карпинской, Софьи Перовской, Октябрьской Революции, Фридриха Энгельса, Култукской, Братской, Марата, Свердлова, Горького, Степана Разина, Мира, Кайской, Грибоедова, Лермонтова, Авиастроителей, Баумана, Маршала Конева, а также в Юбилейном.

Выполнили обработку противогололедными материалами на Байкальской, Донской, Коммунистической, Глеба Успенского, Декабрьских Событий, Постышева, Ширямова, Пискунова, Чайковского, Терешковой, Аносова, Захарова, Челнокова и в Солнечном.

«Сейчас мы начинаем выводить технику на дороги в полном объеме, возвращаемся к прежнему режиму работы, — сообщил руководитель МУП “Иркутскавтодор” Василий Ефремов. — Одна из ключевых задач — устранение колейности на проезжей части. Также особое внимание уделяем тротуарам и остановкам общественного транспорта».

