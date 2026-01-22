Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области более 1,2 тыс. сирот получат квартиры в 2026 году

В 2026 году программа обеспечения жильём детей-сирот будет продолжена в том же объёме финансирования.

Источник: Freepik

Замминистра труда и социального развития Новосибирской области Евгения Марущак на пресс-конференции в ТАСС сообщила, что в прошлом году более 1 200 человек получили ключи от новых квартир.

В 2026 году программа обеспечения жильём детей-сирот будет продолжена в том же объёме финансирования.

Жители Новосибирской области, состоящие в очереди на жильё, но ещё не получившие квартиры, могут оформить компенсацию арендной платы. Для этого нужно обратиться в министерство труда и социального развития.

Размер компенсации составляет от 5,7 до 17,3 тысяч рублей. В 2026 году на эту меру социальной поддержки предусмотрено более 32 миллионов рублей. Ежегодно выплаты получают более 200 человек.