Мэр Хабаровска Сергей Кравчук: Мы учли обращения жителей Хабаровска

AmurMedia, 22 января. Маршрут № 20 связал микрорайон Хабаровск-2 и железнодорожный вокзал, обеспечив комфортное сообщение для жителей улиц Шмаковской и Прогрессивной. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук подчеркнул, что поддержка муниципальных и социально значимых маршрутов — это стратегический выбор в пользу интересов жителей.
— Мы внимательно изучили обращения жителей микрорайона Хабаровска-2 и приняли решение о запуске субсидированного маршрута. Для нас общественный транспорт — это прежде всего социальная услуга, а не бизнес. Переход на регулируемый тариф позволяет нам не только контролировать стоимость проезда, но и требовать от перевозчика строгого соблюдения графика. Теперь на линию выходит большой вместительный автобус на экологичном газомоторном топливе, — прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Маршрут № 20 имеет важную логистическую особенность: он проходит через индустриальный парк «Авангард», обеспечивая доставку сотрудников к крупным предприятиям. Далее автобус следует через проспект 60-летия Октября, улицы Большую, Павленко и Ленинградскую до железнодорожного вокзала.
Как отмечают специалисты профильного управления, контракт с перевозчиком заключен на тестовый период — два месяца. За это время эксперты проанализируют пассажиропоток и, при необходимости, внесут корректировки в расписание и схему движения, чтобы сделать маршрут максимально удобным для горожан.
С 21 января автобус № 20 «Железнодорожный вокзал — Индустриальный парк» ходит по установленному расписанию. Оно будет действовать ежедневно:
- Отправление от остановочного пункта «Железнодорожный вокзал»: 07:32, 08:51, 10:43, 11:59, 13:24, 14:50, 17:37, 19:03, 20:29, 21:49.
- Отправление от остановочного пункта «Индустриальный парк»: 06:50, 08:09, 09:33, 11:16, 12:42, 14:07, 15:33, 18:20, 19:46, 21:09.