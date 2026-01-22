Мэр Хабаровска Сергей Кравчук: Мы учли обращения жителей Хабаровска

— Мы внимательно изучили обращения жителей микрорайона Хабаровска-2 и приняли решение о запуске субсидированного маршрута. Для нас общественный транспорт — это прежде всего социальная услуга, а не бизнес. Переход на регулируемый тариф позволяет нам не только контролировать стоимость проезда, но и требовать от перевозчика строгого соблюдения графика. Теперь на линию выходит большой вместительный автобус на экологичном газомоторном топливе, — прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.