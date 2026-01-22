Съемное жилье дешевеет в Казахстане

Согласно официальным данным, аренда жилья в Казахстане подорожала на 13,1% за 2025 год. При этом портал «Крыша» зафиксировал снижение цен в январе, правда, лишь на 1%. Из 19 городов, где мониторятся цены, указанные в объявлениях, снижение на 1−2% отмечено в семи: в Астане, Алматы, Петропавловске, Уральске, Костанае, Усть-Каменогорске и Шымкенте. Небольшое подорожание зафиксировано в Павлодаре, Актау и Талдыкоргане, а в остальных крупных городах цены остались неизменны.
Сейчас средняя ставка по Казахстану составляет 3 417 тенге за квадратный метр. В Туркестане сдается самое дешевое жилье (2 000 тенге за «квадрат»), а в Алматы — самое дорогое (5 833 тенге). В целом же можно отметить, что в регионах цены на съемное жилье в среднем в 3−4 раза дешевле, чем в мегаполисах. За стоимость одной 1-комнатной квартиры в Алматы или Астане в других городах можно снять несколько квартир. Например, в Таразе «однушка» обойдется в среднем в 85 тыс. тенге, тогда как в Алматы — 220 тыс. тенге.
2-комнатные в мегаполисе стоят 320 тыс. тенге в среднем, а 3-комнатные — 450 тыс. тенге в месяц. В Астане за 1-комнатную просят в среднем 200 тыс. тенге, за 2-комнатную — 280 тыс., а за 3-комнатную — 400 тыс. тенге в месяц. В Шымкенте цены ниже: «однушка» в среднем стоит 150 тыс., «двушка» — 200 тыс., а «трешка» — 240 тыс. тенге. Что касается посуточной аренды квартир, то в Астане сдают в среднем за 15 тыс. тенге в сутки, а в Алматы — за 18 тыс. тенге.