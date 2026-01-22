Съемное жилье дешевеет в Казахстане

Сейчас средняя ставка по Казахстану составляет 3 417 тенге за квадратный метр. В Туркестане сдается самое дешевое жилье (2 000 тенге за «квадрат»), а в Алматы — самое дорогое (5 833 тенге). В целом же можно отметить, что в регионах цены на съемное жилье в среднем в 3−4 раза дешевле, чем в мегаполисах. За стоимость одной 1-комнатной квартиры в Алматы или Астане в других городах можно снять несколько квартир. Например, в Таразе «однушка» обойдется в среднем в 85 тыс. тенге, тогда как в Алматы — 220 тыс. тенге.