Видгоф и Newton: В БЦ в центре Челябинска резко подешевела аренда недвижимости. Фото

Офисный рынок Челябинска переживает период активных изменений. Рост ставок аренды в 2024 году, коррекция в 2025-м и пересмотр ожиданий со стороны собственников и арендаторов формируют новую реальность для коммерческой недвижимости города. О том, как меняется формат офисов, какие сегменты чувствуют себя устойчиво, и чего ожидать в ближайшие годы, мы поговорили с основателем компании «Дан Недвижимость» Валентином Корытным.