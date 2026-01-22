Видгоф и Newton: В БЦ в центре Челябинска резко подешевела аренда недвижимости. Фото

Корытный отметил, рынок выбирает локацию, качество и функциональность.
Офисный рынок Челябинска переживает период активных изменений. Рост ставок аренды в 2024 году, коррекция в 2025-м и пересмотр ожиданий со стороны собственников и арендаторов формируют новую реальность для коммерческой недвижимости города. О том, как меняется формат офисов, какие сегменты чувствуют себя устойчиво, и чего ожидать в ближайшие годы, мы поговорили с основателем компании «Дан Недвижимость» Валентином Корытным.
— Валентин, каким стал 2024 год для офисного рынка Челябинска?
— 2024 год можно охарактеризовать как период активного роста арендных ставок, особенно в новом офисном фонде. Наиболее заметно это проявилось в центральных районах города и на северо-западе, где рост в среднем достиг 30−40%.
Этот рост был обусловлен не столько всплеском спроса, сколько дефицитом качественных предложений и завышенными ожиданиями собственников. Рынок оказался перегрет в отдельных сегментах, что закономерно привело к последующей коррекции.
— Что изменилось в 2025 году?
— В 2025 году рынок перешел в фазу охлаждения и корректировки. Мы фиксируем снижение арендных ставок минимум на 20% по сравнению с пиковыми значениями прошлого года.
Особенно заметно это в сегменте офисов площадью 50−150 квадратных метров: с мая по октябрь 2025 года спрос в этом диапазоне был крайне низким. Этот формат оказался наименее устойчивым — для части бизнеса он стал избыточным по площади, а для части арендаторов — экономически неэффективным.
— Как сегодня выглядит структура арендных ставок по городу?
— Если говорить о средних рыночных значениях по Челябинску, картина выглядит следующим образом:
15−50 кв. м — 700−1300 ₽/кв. м.
Дефицита, характерного для прошлых лет, больше нет. В центральных районах появилось больше предложений, рынок стал более сбалансированным.
50−150 кв. м — в среднем около 800 ₽/кв. м.
Сегмент испытывает давление со стороны слабого спроса.
150−250 кв. м — около 1000 ₽/кв. м.
Здесь, напротив, наблюдается дефицит качественных площадей.
250−500 кв. м — около 900 ₽/кв. м.
500−2000 кв. м — около 900 ₽/кв. м.
Отдельно стоит отметить современные бизнес-центры. В объектах высокого качества:
в «Видгофе» офисы площадью около 200 кв. м предлагаются от 1300 ₽/кв. м;
в Newton — от 1500 ₽/кв. м; в Greenplex свободных площадей нет, сформирована очередь из арендаторов. Это подчеркивает ключевой тренд: рынок выбирает качество, локацию и функциональность, а не просто наличие офисных метров.
— Что происходит с рынком продажи офисов?
— В 2024 году стоимость офисов выросла умеренно — в пределах до 10%. В 2025 году рынок находился в состоянии стагнации: существенного роста или снижения цен мы не наблюдаем.
Средние цены продажи по городу (при сильной зависимости от состояния объекта и необходимости ремонта) выглядят так:
15−50 кв. м — 80 000−120 000 ₽/кв. м;
50−150 кв. м — 100 000−180 000 ₽/кв. м;
150−250 кв. м — 120 000−160 000 ₽/кв. м.
Спрос на покупку офисов в Челябинске остается умеренным — он не был высоким и таким сохраняется. Это отражает осторожность инвесторов и собственников при вложениях в коммерческую недвижимость, тогда как аренда остается более гибким и востребованным инструментом.
— Какие прогнозы вы даете на 2026 год?
— В 2026 году рынок, по нашему мнению, продолжит движение к реальным рыночным значениям. Мы ожидаем:
— дальнейшую коррекцию арендных ставок;
— высвобождение части офисных площадей;
— увеличение объема предложений как в аренде, так и в продаже.
Это станет логичным этапом стабилизации после периода перегрева. При этом качественные офисы в востребованных локациях сохранят высокий уровень интереса, а устаревшие объекты будут вынуждены конкурировать исключительно ценой.
— Есть ли признаки оживления рынка уже сейчас?
— Да, и это важный сигнал. В первые две недели января спрос был заметно активным, что говорит о том, что бизнес не отказывается от офисов, а просто выбирает их более осознанно.
Сегодня арендаторы и покупатели ищут эффективные пространства, соответствующие реальным задачам бизнеса, а не формальным требованиям.
— Каким вы видите офис будущего для Челябинска?
— Офис будущего — это:
— функциональное и гибкое пространство,
— разумная площадь без избыточных метров,
— комфортная среда для командной работы и коммуникации.
Офис становится не обязательством, а точкой ценности — местом, куда приходят за результатом, взаимодействием и развитием.
Офисы в БЦ «Видгоф» подешевели — помещение от 200 тысяч квадратов сдается от 1300 рублей за квадратный метр.