Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За два года в Красноярском крае отремонтировали максимальное число домов

Строители выполнили более 4100 видов работ по капремонту.

Источник: Министерство строительства Красноярского края

За 2023−2025 годы в Красноярском крае, по данным сотрудников краевого Минстроя, выполнили самый большой объём работ по капремонту многоквартирных домов с начала действия программы в 2014 году. Так, за два года строители выполнили более 4 100 видов работ в 2 908 МКД.

«На следующую трёхлетку запланирован ещё больший объём. Практически все жители знают, как действует система капремонта, в каждом втором доме выполнен какой-либо вид работ. Иногда мы сталкиваемся с критикой от жителей, на которую стараемся оперативно реагировать. Программа востребована, без неё обновлять жильё невозможно», — говорит замминистра строительства и ЖКХ Юрий Шестопалов.

Всего отремонтировали почти 750 крыш, более ста подвалов, почти 1500 лифтов, 331 систему газоснабжения, более 1700 систем водоотведения, отопления и водоснабжения, почти 140 фасадов и другое. Ремонт происходит как за счёт средств регионального оператора, так и за счёт денег самих жителей, которые лежат на спецсчетах.