За два года в Красноярском крае отремонтировали максимальное число домов

За 2023−2025 годы в Красноярском крае, по данным сотрудников краевого Минстроя, выполнили самый большой объём работ по капремонту многоквартирных домов с начала действия программы в 2014 году. Так, за два года строители выполнили более 4 100 видов работ в 2 908 МКД.
«На следующую трёхлетку запланирован ещё больший объём. Практически все жители знают, как действует система капремонта, в каждом втором доме выполнен какой-либо вид работ. Иногда мы сталкиваемся с критикой от жителей, на которую стараемся оперативно реагировать. Программа востребована, без неё обновлять жильё невозможно», — говорит замминистра строительства и ЖКХ Юрий Шестопалов.
Всего отремонтировали почти 750 крыш, более ста подвалов, почти 1500 лифтов, 331 систему газоснабжения, более 1700 систем водоотведения, отопления и водоснабжения, почти 140 фасадов и другое. Ремонт происходит как за счёт средств регионального оператора, так и за счёт денег самих жителей, которые лежат на спецсчетах.