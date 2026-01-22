За два года в Красноярском крае отремонтировали максимальное число домов

Всего отремонтировали почти 750 крыш, более ста подвалов, почти 1500 лифтов, 331 систему газоснабжения, более 1700 систем водоотведения, отопления и водоснабжения, почти 140 фасадов и другое. Ремонт происходит как за счёт средств регионального оператора, так и за счёт денег самих жителей, которые лежат на спецсчетах.