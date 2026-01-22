Топ-5 точек цветочного бизнеса, которые продают в Перми

Точки продажи цветов продаются в пяти районах Перми.
В Перми на продажу выставлены сотни объектов готового бизнеса, часть которых являются точками продаж цветов и сопутствующих товаров. Раньше букеты продавали в киосках или на оптовых складах, которые не отличались комфортом. Сегодня рынок цветов переместился в магазины. Как правило, все они находятся в арендуемых помещениях. URA.RU рассказывает готовом цветочном бизнесе, который можно приобрести в краевой столице.
Салон у Цирка.
Пермская сеть цветочных магазинов «Фан — Фан» продает еще один свой магазин. Он находится в Мотовилихинском районе Перми на улице Крупской. Ранее была ликвидирована точка сети на Комсомольском проспекте. Это полностью оборудованный цветочный салон с отдельным входом площадью 58 квадратных метров. В стоимость входит вся мебель и оборудование. Продавец указывает на переуступку прав аренды. Магазин работает более 13 лет. Цена — 590 тысяч рублей. По словам владельцев бизнеса, в настоящее время содержать несколько магазинов стало не выгодно.
«Инфляция и колебания курса рубля больше всего влияют на бизнес. Например, хризантему выращивают только в Голландии и за рубли ее никто не продаст. И за 15 лет цена закупа цветов выросла примерно в два раза. Соответственно, мы не можем позволить себе большую накрутку, как это было раньше, маржинальность падает. Да и платежеспособность людей не такая, как раньше: стоимость продуктов выросла, потребность в цветах упала, это очевидно. Не радует с этого года и налоговое законодательство. Кто “слетел” с патента — будет платить НДС. Было 70 тысяч за патент, а теперь — более миллиона налогов», — рассказала владелица цветочного салона «Фан-Фан» Наталья Шумкова.
Магазин в Закамске.
В Кировском районе на улице Калинина продается магазин, который работает семь лет. Реализация цветов происходит также через интернет-магазин и группу в соцсети «ВКонтакте». Сотрудничает с сайтами 2 ГИС и «Яндекс». Точка позиционируется как магазин цветов, шаров и подарков. Также продает сухоцветы, товары для праздника и съедобные букеты. Площадь помещения — 38 квадратных метров. Стоимость — 1 млн рублей. Причиной продажи указана смена деятельности собственника.
Цветочный бутик на Мира.
В Индустриальном районе на углу улиц Мира и Одоевского рядом с остановкой общественного транспорта продается цветочный «Флорэнт». В магазине имеется холодильная камера и торговое оборудование. Площадь помещения — 35 квадратных метров. Стоимость — 650 тысяч рублей. Как и в остальных цветочных, преимуществом указано, что есть возможность быстро окупить бизнес перед грядущими праздниками.
Флористическая мастерская на Сибирской.
Мастерская-магазин работает на улице Сибирской более 15 лет. Площадь помещения — 46 квадратных метров без учета застекленного балкона. В теплое время года перед магазином разбит цветник. Помимо цветов, в продаже сухоцветы, сувениры, воздушные шары, открытки и другие товары, сопутствующие празднику. Доля интернет-продаж, как указывает автор объявления, составляет порядка 30%. Стоимость готового бизнеса — 1,5 млн рублей. Причиной продажи указывается смена деятельности собственника.
Отдел в ТЦ «Айсберг».
В торговом центре «Айсберг» на улице Попова в Ленинском районе Перми продается точка продажи цветов. Стоимость готового бизнеса — 300 тысяч рублей. В стоимость включено современное холодильное оборудование, флористический стол, торговое оборудование и товарный остаток: ассортимент цветов и сопутствующих товаров.