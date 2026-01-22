Топ-5 точек цветочного бизнеса, которые продают в Перми

«Инфляция и колебания курса рубля больше всего влияют на бизнес. Например, хризантему выращивают только в Голландии и за рубли ее никто не продаст. И за 15 лет цена закупа цветов выросла примерно в два раза. Соответственно, мы не можем позволить себе большую накрутку, как это было раньше, маржинальность падает. Да и платежеспособность людей не такая, как раньше: стоимость продуктов выросла, потребность в цветах упала, это очевидно. Не радует с этого года и налоговое законодательство. Кто “слетел” с патента — будет платить НДС. Было 70 тысяч за патент, а теперь — более миллиона налогов», — рассказала владелица цветочного салона «Фан-Фан» Наталья Шумкова.