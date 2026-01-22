Столичные власти приняли решение о реконструкции рынков «Навруз» и «Буз бозор»

В районном хокимияте сообщили, что в процессе проектирования новая архитектура рынков и их внутренний дизайн были разработаны с учётом самых передовых международных стандартов. Предполагается, что обновлённые торговые пространства станут более удобными как для предпринимателей, так и для покупателей.