Столичные власти приняли решение о реконструкции рынков «Навруз» и «Буз бозор»

На данный момент детальные подробности предстоящей реконструкции — её конкретное содержание, сроки реализации и порядок работы рынков на период строительных работ официально не раскрываются.
В районном хокимияте сообщили, что в процессе проектирования новая архитектура рынков и их внутренний дизайн были разработаны с учётом самых передовых международных стандартов. Предполагается, что обновлённые торговые пространства станут более удобными как для предпринимателей, так и для покупателей.
Кроме того, на территории рынков планируется создание специальных ситуационных центров. Они будут выполнять роль единого координационного узла и отвечать за экономические, финансовые и контрольные процессы.
Также предусмотрен комплекс мер по коренному совершенствованию работы рынков, ликвидации теневой экономики и внедрению современных механизмов управления. Рынки будут поэтапно цифровизированы, что должно обеспечить большую открытость и прозрачность торговых операций.
Власти рассчитывают, что такой подход будет способствовать поддержке законной деятельности субъектов торговли, а также расширению практики безналичных расчётов.
В результате реконструкции ожидается расширение налоговой базы и существенный рост доходов местного бюджета. Проводимые реформы направлены на создание более благоприятных условий для предпринимателей, повышение качества обслуживания населения и укрепление законности в сфере розничной торговли.