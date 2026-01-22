Бренд «Сделано в Хабаровском крае» выходит на международный уровень

В 2025 году к проекту присоединились 108 предпринимателей из различных отраслей: пищевой промышленности, производства одежды, IT-сферы, выпуска оборудования, косметики и других. По словам первого заместителя министра экономического развития края Валентины Филоненко, бренд уже помогает производителям охватить рынки по всей России, включая работу флагманского магазина в Москве. В планах на 2026 год — выход на международные рынки, в частности в Китай и Беларусь, для чего будет завершена регистрация бренда за рубежом.