Бренд «Сделано в Хабаровском крае» выходит на международный уровень

В Хабаровском крае набирает обороты проект «Сделано в Хабаровском крае», направленный на продвижение местной продукции и услуг как внутри страны, так и за рубежом. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В 2025 году к проекту присоединились 108 предпринимателей из различных отраслей: пищевой промышленности, производства одежды, IT-сферы, выпуска оборудования, косметики и других. По словам первого заместителя министра экономического развития края Валентины Филоненко, бренд уже помогает производителям охватить рынки по всей России, включая работу флагманского магазина в Москве. В планах на 2026 год — выход на международные рынки, в частности в Китай и Беларусь, для чего будет завершена регистрация бренда за рубежом.
Участники проекта получают комплексную поддержку: льготные микрозаймы, помощь в аренде помещений, разработке сайтов, рекламе и участии в выставках. Так, в 2025 году 14 компаний получили займы на общую сумму 34,6 млн рублей. Продукция представлена не только в торговых сетях, но и на маркетплейсах, а также на специальной онлайн-платформе.
Популярность проекта растет — только в январе 2026 года было одобрено 8 новых заявок. В декабре 2025 года в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре прошли фестивали-продажи с участием более 50 компаний, общая выручка которых превысила 2,5 млн рублей. На 2026 год уже запланированы новые масштабные мероприятия для продвижения местных брендов. Узнать подробности и подать заявку можно в центре «Мой бизнес» по телефону 8−800−555−39−09.