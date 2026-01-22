Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минэнерго Казахстана создало спецкомиссию после приостановления добычи нефти на Тенгизе

Вице-министр энергетики Казахстана Кайырхан Туткышбаев отправился на месторождение Тенгиз, сообщили в ведомстве.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 22 янв — Sputnik. Вице-министр энергетики Казахстана Кайырхан Туткышбаев отправился на месторождение Тенгиз, сообщили в ведомстве.

Ранее компания «Тенгизшевройл» приостановила добычу нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское. 18 января вспыхнул пожар, в результате которого произошло отключение газотурбинных установок.

В Минэнерго сообщили, что на месте работает специальная комиссия. В ее состав вошли представители территориального департамента Комитета государственного энергетического надзора и контроля, управления энергетики акимата Атырауской области, системного оператора АО «KEGOC» и представители ТОО «Тенгизшевройл».

«Касательно временной приостановки добычи: данная мера была принята оператором (ТШО) в соответствии с протоколами безопасности для защиты персонала и оборудования», — пояснили в ведомстве.

Сейчас комиссия проводит детальный технический анализ причин произошедшего. Все официальные выводы и комментарии касательно причин и последствий инцидента будут озвучены исключительно по итогам работы комиссии, подчеркнули в Минэнерго.