Минэнерго Казахстана создало спецкомиссию после приостановления добычи нефти на Тенгизе

АСТАНА, 22 янв — Sputnik. Вице-министр энергетики Казахстана Кайырхан Туткышбаев отправился на месторождение Тенгиз, сообщили в ведомстве.
Ранее компания «Тенгизшевройл» приостановила добычу нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское. 18 января вспыхнул пожар, в результате которого произошло отключение газотурбинных установок.
В Минэнерго сообщили, что на месте работает специальная комиссия. В ее состав вошли представители территориального департамента Комитета государственного энергетического надзора и контроля, управления энергетики акимата Атырауской области, системного оператора АО «KEGOC» и представители ТОО «Тенгизшевройл».
«Касательно временной приостановки добычи: данная мера была принята оператором (ТШО) в соответствии с протоколами безопасности для защиты персонала и оборудования», — пояснили в ведомстве.
Сейчас комиссия проводит детальный технический анализ причин произошедшего. Все официальные выводы и комментарии касательно причин и последствий инцидента будут озвучены исключительно по итогам работы комиссии, подчеркнули в Минэнерго.