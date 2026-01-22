Узбекистан увеличил экспорт газа до $628,8 млн в 2025 году

По данным китайской таможни, в прошлом году наша страна поставила в КНР газа на $773 млн. Ранее в Минэнерго Узбекистана заявили, что разница в данных по экспорту связана с тем, что Пекин учитывает транзит туркменского газа, который проходит через нашу страну.
Если говорить о закупках газа за рубежом, то за год импорт в Узбекистан упал на 1,2%, до $1,6 млрд. При этом российский «Газпром» отчитался о росте поставок в РУз по итогам 2025 года — на 22,2%.
До 2030 года Россия рассчитывает вдвое увеличить поставки газа в нашу страну — с 5,6 млрд куб. м до 12 млрд куб. м. Для поставок топлива используется трубопровод «Средняя Азия — Центр».
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что газодобыча в Узбекистане в 2025 году выросла до 42,3 млрд куб. м.