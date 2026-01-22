В Прикамье продолжают расти цены на бензин

С 13 по 19 января цены на топливо изменились в 53 регионах Российской Федерации, более всего в Ивановской области (+0,9%). Снижение стоимости было зафиксировано в 14 субъектах, более всего в Иркутской области (-2,4%). В Москве изменение цен за прошедший период составило +0,3%, в Санкт-Петербурге +0,1%.