Авторынок в России впервые за 10 лет упал в деньгах

«Объем авторынка легковых и легких коммерческих машин в новом и подержанном сегментах по итогам 2025 года в деньгах впервые за десять лет продемонстрировал падение, сократившись год к году на 7,8%, до 13,8 триллиона рублей», — пишет «Коммерсант». Газета ссылается на РОАД.