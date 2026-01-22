Авторынок в России впервые за 10 лет упал в деньгах

Авторынок упал в деньгах.
В 2025 году объем российского рынка легковых и легких коммерческих автомобилей в денежном выражении впервые с 2015 года показал снижение. По данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), его емкость сократилась на 7,8% в годовом сопоставлении, составив 13,8 триллиона рублей.
«Объем авторынка легковых и легких коммерческих машин в новом и подержанном сегментах по итогам 2025 года в деньгах впервые за десять лет продемонстрировал падение, сократившись год к году на 7,8%, до 13,8 триллиона рублей», — пишет «Коммерсант». Газета ссылается на РОАД.
Это падение произошло несмотря на продолжающийся рост средних цен. В 2025 году стоимость нового автомобиля выросла на 6% — до 3,54 миллиона рублей, а машины с пробегом — на 4%, до 1,35 миллиона рублей. Однако агрессивное удорожание не смогло компенсировать значительного сокращения физических продаж.
Структура рынка по-прежнему смещена в сторону подержанных автомобилей. На них пришлось 67% рынка (9,18 триллиона рублей), что всего на 1,4% меньше показателя 2024 года. Новый сегмент, составляющий 33% (4,61 триллиона рублей), просел сильнее — на 18,4% в деньгах.
Ранее продажи новых легковых автомобилей в России по итогам декабря 2025 года продемонстрировали рост, увеличившись на 5,7% в годовом сопоставлении. За месяц было реализовано 141 429 машин, передает «Национальная служба новостей».