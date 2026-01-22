РФБ «Тошкент» приостановила торги акциями O'zparavtotrans

Компания O"zparavtotrans создана в конце сентября 1995 года в Бухаре. Предприятие занимается автомобильными грузоперевозками. По итогам третьего квартала 2025 года превысила 1,04 млрд сумов. За тот же период 2024 года — 1,05 млрд сумов.