РФБ «Тошкент» приостановила торги акциями O'zparavtotrans

С 8 по 21 января стоимость ценных бумаг компании выросла почти на 188%. Заморозка торгов позволит изучить факторы, повлиявшие на стремительный рост акций, отметили в РФБ.
На момент закрытия торгов 21 января, стоимость одной акции O"zparavtotrans составила 24,8 тыс. сумов.
Компания O"zparavtotrans создана в конце сентября 1995 года в Бухаре. Предприятие занимается автомобильными грузоперевозками. По итогам третьего квартала 2025 года превысила 1,04 млрд сумов. За тот же период 2024 года — 1,05 млрд сумов.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что фондовая биржа заморозила торги с акциями «Ипотека-банка» и «Узпромстройбанка».