Власти Артёма решают проблему старого моста в центре города

В центре Артёма на улице Фрунзе продолжается капитальный ремонт важного для города моста: подрядчик завершил обновление одной половины сооружения и приступил к разборке второй, завершить работы намереваются в 2026 году.
По информации пресс-службы администрации Артёмовского городского округа, в декабре прошлого года АО «СпецСУ» закончило основные работы на одной стороне моста и с того момента движение транспорта происходит по отремонтированной части.
Сейчас специалисты строительной организации разрабатывают траншею, чтобы перенести водопровод, который ранее проходил по конструкции старого моста. После переключения сети планируют демонтировать оставшуюся половину сооружения.
На предприятии уточнили, что для машин организован проезд по обновлённой части моста, где обустроены временные подъезды, и движение по ней открыли в декабре 2025 года.
В администрации подчеркнули, что после завершения всех работ дорожное полотно приведут к проектным отметкам, а капитальный ремонт моста намереваются полностью закончить в текущем году.
Ранее в 2025 году в Артёме по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» капитально отремонтировали участок дороги от переулка Заводской до садоводческого товарищества «Глобус‑2» протяжённостью около трёх километров, что стало частью комплексного обновления транспортной сети города.