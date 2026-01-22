Торговый оборот Узбекистана за год вырос на 20,7%

Из этого объема на экспорт пришлось $33,8 млрд при годовом росте на 24%. Импорт увеличился до $47,4 млрд (+18,5%).
Крупнейшим торговым партнером республики остается Китай, на который пришлось 21,2% внешнеторгового оборота, или $17,2 млрд.
Вторую строчку заняла Россия с объемом в $13,0 млрд и долей 16%. Замкнул тройку лидеров Казахстан с $5 млрд.. На четвертой позиции — Турция с $3 млрд, пятой — Республика Корея — $1,7 млрд.
Значительный объем торговли также зафиксирован с Афганистаном — $1,7 млрд, против $1,1 млрд в 2024 году.
Узбекистан в 2025 году вел торговлю с 210 странами, при этом более половины всего оборота пришлось на пять ключевых партнеров.
