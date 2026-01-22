Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Торговый оборот Узбекистана за год вырос на 20,7%

В январе-декабре 2025 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил $81,2 млрд, увеличившись по сравнению с 2024 годом на $13,9 млрд (20,7%), сообщил Нацкомстат.

Источник: Курсив

Из этого объема на экспорт пришлось $33,8 млрд при годовом росте на 24%. Импорт увеличился до $47,4 млрд (+18,5%).

Крупнейшим торговым партнером республики остается Китай, на который пришлось 21,2% внешнеторгового оборота, или $17,2 млрд.

Вторую строчку заняла Россия с объемом в $13,0 млрд и долей 16%. Замкнул тройку лидеров Казахстан с $5 млрд.. На четвертой позиции — Турция с $3 млрд, пятой — Республика Корея — $1,7 млрд.

Значительный объем торговли также зафиксирован с Афганистаном — $1,7 млрд, против $1,1 млрд в 2024 году.

Узбекистан в 2025 году вел торговлю с 210 странами, при этом более половины всего оборота пришлось на пять ключевых партнеров.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что совместный портфель проектов Узбекистана и РФ превысил $55 млрд.