Красноярские пряники, соки и шоколад одобрили для экпорта

Десять предприятий агропромышленного комплекса Красноярского края успешно прошли добровольную сертификацию и получили право маркировать свою продукцию национальным брендом «Сделано в России». Этот знак подтверждает соответствие высоким стандартам качества и помогает компаниям выходить на международные рынки. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.