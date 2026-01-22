Красноярские пряники, соки и шоколад одобрили для экпорта

Десять предприятий агропромышленного комплекса Красноярского края успешно прошли добровольную сертификацию и получили право маркировать свою продукцию национальным брендом «Сделано в России». Этот знак подтверждает соответствие высоким стандартам качества и помогает компаниям выходить на международные рынки. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
Среди получивших сертификаты: ИП Олег Безматерных (мука и крупа «Тесинская долина»), ООО «Кондитерские технологии Крайпотребсоюза» (пряники), ООО «Свой Сад» (соки и нектары), а также ИП Светлана Корчагина (варенье и шоколад) и ООО «Эковиент» (травяные чаи и кофе с кедровой хвоей).
Производители подчёркивают, что сертификация открывает новые экспортные перспективы. Предприятие «Тесинская долина», которое уже поставляет муку в Монголию и договаривается с Казахстаном, готовится к запуску нового мукомольного комплекса, что увеличит объёмы производства на 100−150%.
Светлана Корчагина, чьё варенье уже продаётся в Казахстане, в этом году начала оформление документов для поставок в Объединённые Арабские Эмираты.
Сертификация проводится бесплатно в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Эффективная и конкурентная экономика». Для получения знака продукция должна соответствовать одному из пяти критериев: качество, экологичность, органическое происхождение, надёжность или уникальность.
Обладатели сертификата получают преимущества для продвижения за рубежом, включая участие в рекламных кампаниях и приоритетное размещение на международных торговых площадках под брендом Made in Russia.