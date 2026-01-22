Автошколы потребовали ускорить пересдачи и навести порядок с экзаменаторами

Автошколы и отраслевые эксперты заявили о проблемах в системе подготовки водителей и сдачи экзаменов в ГИБДД. Ключевая претензия — сроки ожидания пересдач и нехватка экзаменаторов, из-за чего кандидаты в водители могут месяцами оставаться без прав.
Вопрос обсуждался 21 января на круглом столе в Общественной палате. Участники встречи указали, что после трех неудачных попыток пересдача экзамена сейчас назначается не раньше чем через 6−9 месяцев. По мнению экспертов, такая пауза напрямую влияет на дефицит водителей категорий С и D, которых не хватает на рынке.
Отдельно прозвучала проблема подготовки водителей для армии. Представитель ДОСААФ сообщил, что будущие водители военных грузовиков, которые не сдают экзамен с трех попыток, не успевают пройти пересдачу в срок. В итоге людей призывают без удостоверений, а Минобороны не получает нужное число подготовленных специалистов.
В ДОСААФ привели оценку: ежегодно организация готовит около 27 тысяч водителей для вооруженных сил, но примерно 1,8 тысячи «теряются» из-за ожидания пересдачи. При этом вопрос уже поднимался на совещаниях с прокуратурой и ГИБДД, однако решения пока не принято.
Представители автошкол также указали, что в отдельных регионах ожидание практического экзамена в городе растягивается на несколько месяцев. По их версии, основная причина — нехватка экзаменаторов. Дополнительной проблемой называют разрыв между теорией и практикой, который по действующим правилам может достигать полугода: за это время часть навыков у кандидатов просто исчезает.
В качестве возможной меры предложено ввести госпошлину за каждую попытку сдачи экзамена. Считается, что это заставит граждан внимательнее относиться к подготовке. При этом отмечалось, что подобная идея уже обсуждалась ранее, но поддержки не получила.
Представители ГИБДД на круглом столе не присутствовали. В Общественной палате заявили, что по итогам обсуждения в МВД направят рекомендации.
Ранее Госавтоинспекция сообщала о планах сократить предельный срок назначения практического экзамена с 6 месяцев до 60 дней. Проект прошел обсуждение и находится на стадии доработки. Также приводились данные, что за 11 месяцев в России произошло 6,8 тысячи ДТП по вине начинающих водителей со стажем до двух лет, при этом показатель снизился на 5,6%.
