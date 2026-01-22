Автошколы потребовали ускорить пересдачи и навести порядок с экзаменаторами

Представители автошкол также указали, что в отдельных регионах ожидание практического экзамена в городе растягивается на несколько месяцев. По их версии, основная причина — нехватка экзаменаторов. Дополнительной проблемой называют разрыв между теорией и практикой, который по действующим правилам может достигать полугода: за это время часть навыков у кандидатов просто исчезает.