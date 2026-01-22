Объём российского авторынка впервые за 10 лет упал на 7,8% в денежном выражении

Резкий рост цен не смог компенсировать обвальное снижение физических объёмов продаж. Выручка за реализацию новых авто составила 33% рынка (4,61 триллиона рублей) — это на 18,4% хуже, чем в 2024-м. Продажи машин с пробегом обеспечили 9,18 триллиона, сократившись на 1,4%. При этом стоимость нового транспорта увеличилась на шесть процентов, до 3,54 миллиона рублей в среднем, а подержанного — на четыре процента, до 1,35 миллиона, говорится в материале.
Эксперты связывают негативную динамику с насыщением рынка, старением парка, укреплением рубля и смещением спроса в сторону более дешёвых моделей. По словам директора департамента продаж «Рольф» Николая Иванова, агрессивный рост цен не позволил компенсировать выпадающий объём.
Накануне глава РОАД сообщил, что доля легковых автомобилей старше 10 лет в России выросла с 48,9% в 2015 году до 72,2% в 2025 году. В сегменте лёгких коммерческих автомобилей ситуация ещё серьёзнее: доля старых машин увеличилась с 58,8% до 76%. По оценкам эксперта, средний возраст автомобиля в стране сейчас составляет около 17 лет, что почти вдвое больше показателей десятилетней давности.
