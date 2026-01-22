Объём российского авторынка впервые за 10 лет упал на 7,8% в денежном выражении

Накануне глава РОАД сообщил, что доля легковых автомобилей старше 10 лет в России выросла с 48,9% в 2015 году до 72,2% в 2025 году. В сегменте лёгких коммерческих автомобилей ситуация ещё серьёзнее: доля старых машин увеличилась с 58,8% до 76%. По оценкам эксперта, средний возраст автомобиля в стране сейчас составляет около 17 лет, что почти вдвое больше показателей десятилетней давности.