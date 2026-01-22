В Пермском крае подорожал автомобильный бензин

Цена автомобильного топлива в Прикамье продолжает повышаться.
В Пермском крае цена автомобильного бензина за неделю с 13 по 19 января 2026 года увеличилась на 12 копеек. Сейчас стоимость одного литра топлива составляет 64,61 рублей.
«Приволжский федеральный округ, Пермский край. Бензин автомобильный — средняя стоимость составляет 64,61 рублей за один литр», — сообщается на сайте Росстата.
Цена бензина марки АИ-92 увеличилась на 12 копеек и составила 61,52 рублей за литр. Стоимость бензина АИ-95 также подросла на 12 копеек и составила 66,68 рублей за литр. Бензин АИ-98 сейчас стоит 92,13 рубля за литр, его цена выросла на 6 копеек, а цена дизельного топлива — на 11 копеек, до 77,34 рублей за один литр. На сегодня Прикамье занимает второе место по цене на автомобильный бензин в ПФО после Нижегородской области. Средняя цена бензина в Приволжском федеральном округе сейчас составляет 63,37 рублей за литр.
С 13 по 19 января цены на топливо изменились в 53 регионах России. Самое заметное подорожание произошло в Ивановской области (+0,9%). Цена топлива снизилась в 14 регионах, заметнее всего — в Иркутской области (-2,4%).