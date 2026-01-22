В Пермском крае подорожал автомобильный бензин

Цена бензина марки АИ-92 увеличилась на 12 копеек и составила 61,52 рублей за литр. Стоимость бензина АИ-95 также подросла на 12 копеек и составила 66,68 рублей за литр. Бензин АИ-98 сейчас стоит 92,13 рубля за литр, его цена выросла на 6 копеек, а цена дизельного топлива — на 11 копеек, до 77,34 рублей за один литр. На сегодня Прикамье занимает второе место по цене на автомобильный бензин в ПФО после Нижегородской области. Средняя цена бензина в Приволжском федеральном округе сейчас составляет 63,37 рублей за литр.