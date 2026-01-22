OBI получит новое название

«Лента» объявила о ребрендинге OBI.
Сеть строительных гипермаркетов и товаров для сада OBI начинает масштабный ребрендинг. С 2026 года компания будет работать под новым названием — «DOM Лента» («Дом Лента»). Об этом сообщили в пресс-службе группы «Лента», которой принадлежит сеть.
«Сеть строительных гипермаркетов и товаров для садоводства “OBI Россия” проведет ребрендинг: она будет работать под новым названием — “DOM Лента”», — пишет РБК. В компании пояснили, что новый бренд отражает расширенное понимание дома как центра жизни.
Несмотря на смену названия, компания гарантирует сохранение всего привычного ассортимента товаров для строительства, ремонта и садоводства, включая сезонные категории. Также будут развиваться существующие сервисы и комплексные услуги.
Переход на новый бренд запланирован как постепенный процесс в течение всего 2026 года. Первые изменения покупатели увидят уже в этом квартале. Они коснутся визуального оформления (логотипы, вывески, цвета, шрифты), коммуникаций с клиентами, униформы сотрудников, сайта и мобильного приложения сети.
Немецкая сеть строительных гипермаркетов OBI, начавшая работу в России в 2003 году, в 2022 году объявила о прекращении деятельности на российском рынке. На момент ухода в стране насчитывалось 27 магазинов сети, где было занято около 4,9 тысячи сотрудников.