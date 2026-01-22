Помидоры в Волгоградской области подешевели после реакции ФАС

По данным Волгоградстата, их стоимость выросла почти на 3% — до 246 рубля за кг. На втором месте по подорожанию оказался кефир — он стал стоить на 2,44% дороже (104,45 рубля за литр). К слову, кефир был включен в группу товаров для статистического наблюдения только в этом году.
На третьем месте по подорожанию оказались сосиски — их стоимость выросла до 500 рублей (+2,29%). Мука пшеничная стала дороже на 1,36% (42,44 рубля за кг). В то же время подешевел творог — снижение составило 1,5% (415,26 рубля).
А вот стоимость водки продолжила расти — за неделю она прибавила в цене еще 2% (849,43 рубля за литр). При том, что с начала года она подорожала почти на 10%.
На прошлой неделе наблюдалось небольшое снижение цены картофеля, капусты, лука, моркови. Например, свекла подешевела на 2,3% (37,62 рубля).
«Пришли в себя» и цены на помидоры — они стали дешевле почти на 4% (216 рубля за кг). Напомним, на днях в ФАС РФ запросили у крупных производителей тепличных овощей, в том числе и компании «РОСТ», владеющей теплицами в Волжском, информацию о ценообразовании на свою продукцию. Это произошло после рекордного подорожания овощей после нового года.