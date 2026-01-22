Помидоры в Волгоградской области подешевели после реакции ФАС

«Пришли в себя» и цены на помидоры — они стали дешевле почти на 4% (216 рубля за кг). Напомним, на днях в ФАС РФ запросили у крупных производителей тепличных овощей, в том числе и компании «РОСТ», владеющей теплицами в Волжском, информацию о ценообразовании на свою продукцию. Это произошло после рекордного подорожания овощей после нового года.