Экспорт узбекского золота в 2025 году вырос до $9,9 млрд

Узбекистан по итогам 2025 года поставил за рубеж золота на $9,9 млрд. За год рост составил 32,3%, следует из отчета о внешней торговле республики.

Источник: Курсив

В ноябре прошлого года ЦБ Узбекистана замкнул в тройку мировых регуляторов по закупке золота, приобретя за месяц десять тонн драгметалла. В лидерах — Польша и Бразилия с 12 тоннами и 11 тоннами соответственно.

На начало декабря прошлого года ЦБ по всему миру приобрели более 290 тонн драгметалла. Это ниже рекордных уровней прошлых лет, но спрос на золото остается устойчивым.

Если говорить о золотовалютных активах РУз, то на начало нынешнего года они превысили отметку в $66,3 млрд. Из этого объема на драгметалл пришлось $55,1 млрд против $50,8 на 1 декабря 2025 года.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что 21 января цена золота в Узбекистане впервые превысила 9,4 млн сумов.