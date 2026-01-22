Глава минстроя Башкирии объяснил замедление темпов ИЖС в 2025 году

«Замедление темпов индивидуального жилищного строительства в 2025 году — это в большей степени стабилизация и переход к устойчивому развитию после исключительно успешного периода, а не признак кризиса в отрасли. После интенсивного наращивания темпов ИЖС, подпитываемого доступными кредитами, отрасль перешла к умеренной динамике. Это в том числе связано со снижением покупательской способности населения и ростом цен. Дополнительно хотел бы отметить, что с марта 2025 года начал действовать механизм расчетов через эскроу-счета при строительстве частных домов по договору подряда. Здесь есть плюсы и минусы. Несомненно, это защита вложений и широкие финансовые возможности. В то же время ведет к удорожанию строительства в связи с банковскими комиссиями и требованиями к подрядным организациям», — пояснил Артем Ковшов.