Глава минстроя Башкирии объяснил замедление темпов ИЖС в 2025 году

В Башкирии в 2025 году введено 3 млн 21 тысяча квадратных метров жилья. Рост объемов по вводу многоквартирного жилья удалось сохранить. Застройщиками введен 1 млн 41 тысяча кв. м, рост к прошлому году 2,8% Динамику общего ввода жилья потянула вниз категория индивидуального жилищного строительства. Ввод ИЖС составил 1 млн 980 тыс. кв. м, что на 15% ниже рекордных показателей 2024 года. Об этом сегодня во время «правительственного часа» на пленарном заседании Госсобрания Башкортостана рассказал и. о. министра строительства и архитектуры Артем Ковшов.
С 2025 года внедрен новый федеральный показатель «Объем ввода в эксплуатацию нежилой недвижимости». По этому показателю в республике сохраняется положительная динамика. В прошлом году введено 730 тыс. кв. метров нежилых зданий, что составляет 101,5% к показателю прошлого года.
«Замедление темпов индивидуального жилищного строительства в 2025 году — это в большей степени стабилизация и переход к устойчивому развитию после исключительно успешного периода, а не признак кризиса в отрасли. После интенсивного наращивания темпов ИЖС, подпитываемого доступными кредитами, отрасль перешла к умеренной динамике. Это в том числе связано со снижением покупательской способности населения и ростом цен. Дополнительно хотел бы отметить, что с марта 2025 года начал действовать механизм расчетов через эскроу-счета при строительстве частных домов по договору подряда. Здесь есть плюсы и минусы. Несомненно, это защита вложений и широкие финансовые возможности. В то же время ведет к удорожанию строительства в связи с банковскими комиссиями и требованиями к подрядным организациям», — пояснил Артем Ковшов.
Для сохранения динамики ввода жилья в республике активно ведется работа по развитию градостроительного потенциала. На 1 января с учетом действующих разрешений на строительство он составлял 7,5 млн кв. м. В настоящее время силами 136 застройщиков возводится более 3 млн кв. м многоквартирного жилья.