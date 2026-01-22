Россиянам разрешили с марта дистанционно учиться в автошколах

При этом у автошкол сохраняется право преподавать ученикам в традиционном очном формате, без внедрения дистанционных технологий. Также будущие водители смогут проходить обучение не только в автошколах, но и в автопарках, на транспортных комбинатах и в других профильных организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности.