Россиянам разрешили с марта дистанционно учиться в автошколах

Кандидаты в водители смогут дистанционно изучать теоретическую часть программы обучения с 1 марта 2026 года. Соответствующий документ разработан и находится на этапе согласования.

В автошколах введут дистант для обучения теории.

Кандидаты в водители смогут дистанционно изучать теоретическую часть программы обучения с 1 марта 2026 года. Соответствующий документ разработан и находится на этапе согласования.

С весны обучающиеся получат возможность частично работать с материалами автошкол удаленно. Для этого будет использоваться специальное программное обеспечение, которое будет фиксировать посещаемость и отслеживать успеваемость учащихся, сообщили РИА Новости со ссылкой на документ.

При этом у автошкол сохраняется право преподавать ученикам в традиционном очном формате, без внедрения дистанционных технологий. Также будущие водители смогут проходить обучение не только в автошколах, но и в автопарках, на транспортных комбинатах и в других профильных организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности.