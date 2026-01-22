В Прикамье продолжается строительство цементного завода

Для сотрудников завода в поселке возвели жилой дом с тренажерным залом, досуговым центром и детскими площадками. Планируется, что производство создаст более 300 новых рабочих мест и достигнет проектных мощностей уже к концу этого года. Сейчас цементный завод занимается разработкой дорожной сети для подъезда к поселку и предприятию.