В Прикамье продолжается строительство цементного завода

Запустить производство планируют во второй половине 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Половинка Чусовского округа продолжается строительство цементного завода в рамках регионального инвестиционного проекта, рассказали в пресс-службе Правительства Пермского края.

Предприятие будет работать по новой сухой технологии — она экологичнее и эффективнее. Сырьем для производства цемента послужат ближайшие месторождения известняка и глины. Здесь будут выпускать до 300 тысяч тонн готовой продукции в год.

Для сотрудников завода в поселке возвели жилой дом с тренажерным залом, досуговым центром и детскими площадками. Планируется, что производство создаст более 300 новых рабочих мест и достигнет проектных мощностей уже к концу этого года. Сейчас цементный завод занимается разработкой дорожной сети для подъезда к поселку и предприятию.