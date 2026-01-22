На грани банкротства: прокуратура и ФНС пытаются выбить долги со строительной компании в ЯНАО

По данным прокуратуры, жалование не платилось с мая 2025 года.
В Новом Уренгое «Механизированная многопрофильная компания» («ММК») с мая 2025 года не выплачивает жалование двум сотрудникам. На погашение задолженности в размере 2,2 млн рублей деньги у предприятия есть, сообщают в окружной прокуратуре. Между тем, компания находится на грани банкротства. Свои иски уже подали налоговики и представители бизнеса и банковского сектора.
Установлено, что в организации двум работникам с мая 2025 года не выплачивалась заработная плата, в связи с чем образовалась задолженность в сумме более 2,2 млн рублей. При этом у работодателя имелась финансовая возможность выплачивать зарплату, денежные средства расходовались на иные цели", — сообщается в релизе, опубликованном на сайте прокуратуры ЯНАО. Возбуждено уголовное дело. в отношении руководителя.
Как следует из картотеки Арбитражного суда ЯНАО, «Механизированная многопрофильная компания» — должник УФНС. В ноябре 2025 года налоговики подали иск с требованием признать предприятие банкротом. Долг в размере 11,7 млн рублей образовался в том числе из невыплаты страховых взносов на 3,3 млн рублей. Заявление пока не принято к производству. Но операции по счетам уже приостановлены.
Свои требования к «ММК» предъявляют также «Сберлизинг» на 81,2 млн рублей и индивидуальные предприниматели. Компания занимается строительством, работает в Новом Уренгое с 2016 года. По данным сервиса СБИС, в «ММК» официально числятся три сотрудника с зарплатой в 15 тысяч рублей. Генеральный директор и владелец — Артур Московчук.