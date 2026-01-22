На грани банкротства: прокуратура и ФНС пытаются выбить долги со строительной компании в ЯНАО

Установлено, что в организации двум работникам с мая 2025 года не выплачивалась заработная плата, в связи с чем образовалась задолженность в сумме более 2,2 млн рублей. При этом у работодателя имелась финансовая возможность выплачивать зарплату, денежные средства расходовались на иные цели", — сообщается в релизе, опубликованном на сайте прокуратуры ЯНАО. Возбуждено уголовное дело. в отношении руководителя.