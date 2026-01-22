В Челябинской области увечились выплаты из маткапитала

Напомним, такая выплата положена семьям, где доход на человека не превышает двух прожиточных минимумов. На Южном Урале — это 34 848 рублей. Причем, при назначении выплат нуждаемость семьи не оценивают, как и не проверяют занятость родителей и наличие имущества.