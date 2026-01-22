В Челябинской области увечились выплаты из маткапитала

В Челябинской области проиндексировали ежемесячную выплату из материнского капитала. Увеличение произошло исходя из темпа роста прожиточного минимума. С 1 января 2026 года, по данным Отделение Социального фонда России по Челябинской области, владельцы сертификата могут получать 16 901 рубль. Пересчет уже провели больше 6000 получателям выплаты, добавляют в регионом Соцфонде.
Напомним, такая выплата положена семьям, где доход на человека не превышает двух прожиточных минимумов. На Южном Урале — это 34 848 рублей. Причем, при назначении выплат нуждаемость семьи не оценивают, как и не проверяют занятость родителей и наличие имущества.
Как объяснил исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов, оформить выплату из маткапитала можно до момента, пока ребенку не исполнилось два года. Как это сделать? Проще всего — направить заявление через портал Госуслуг.