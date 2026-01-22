Сколько можно заработать на вкладе в миллион рублей за год

Она добавила, что диверсификация также снижает операционные и поведенческие риски. В практике рекомендуется распределять средства между краткосрочными и среднесрочными вкладами, а часть средств держать в более ликвидных инструментах для возможности быстрого реагирования на рыночные изменения.