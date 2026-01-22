Сколько можно заработать на вкладе в миллион рублей за год

Об этом рассказала аналитик портала «Банки.ру» Гаянэ Замалеева, сообщает ИА DEITA.RU.
Эксперт отметила, что банки уже учитывают прогнозируемое снижение ключевой ставки, поэтому ставки, как раньше, вряд ли вернутся. По её подсчетам, такой вклад может принести примерно 110−130 тысяч рублей чистой прибыли до налогообложения.
Эксперт подчеркнула, что депозит — это надежный и прозрачный инструмент для сбережений, однако сейчас он не гарантирует существенного реального прироста капитала, особенно если инфляция начнет ускоряться.
При этом, по мнению аналитика, нецелесообразно держать всю сумму в одном вкладе. Разделение денежных средств по срокам и типам инструментов обеспечивает большую гибкость, помогает зафиксировать текущие условия и оставляет возможность перераспределить средства при изменении процентных ставок.
Она добавила, что диверсификация также снижает операционные и поведенческие риски. В практике рекомендуется распределять средства между краткосрочными и среднесрочными вкладами, а часть средств держать в более ликвидных инструментах для возможности быстрого реагирования на рыночные изменения.