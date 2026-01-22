Юристы прокомментировали иск инвестфонда из США к РФ по царским долгам

В юридическом сообществе отмечают, что позиция Noble Capital строится на идее непрерывности государства: раз долг не погашен, то обязательства якобы должны перейти к нынешней России. Однако эта логика считается спорной, поскольку в международной практике нет автоматического переноса долгов после революционной смены режима, особенно если обязательства были официально отменены.