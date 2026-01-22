Юристы прокомментировали иск инвестфонда из США к РФ по царским долгам

Американский инвестфонд Noble Capital подал иск на сотни миллиардов долларов, заявив права на облигации Российской империи 1916 года. В качестве источника взыскания в материалах упоминаются в том числе замороженные российские активы.
Американский инвестфонд Noble Capital обратился в суд с требованием взыскать с России 225,8 млрд долларов по облигациям Российской империи. В числе ответчиков по делу указаны Российская Федерация, Фонд национального благосостояния, Министерство финансов и Банк России.
По версии истца, Noble Capital владеет царскими облигациями на сумму 25 млн долларов с купонной ставкой 5,5%. Инвестфонд утверждает, что долг якобы не был погашен, а размер требований вырос за счет начисленных процентов — до 225 млрд.
Российская сторона потребовала отозвать иск. Об этом сообщалось со ссылкой на международную юридическую фирму Marks & Sokolov, представляющую интересы России. В противном случае заявлено намерение добиваться прекращения разбирательства по основаниям американского закона об иммунитете иностранных государств.
Юристы, участвующие в споре, указывают, что облигации Российской империи были аннулированы еще в 1918 году. Также подчеркивается, что ни СССР, ни Российская Федерация не признавали ответственность по этим бумагам в рамках международного права.
В юридическом сообществе отмечают, что позиция Noble Capital строится на идее непрерывности государства: раз долг не погашен, то обязательства якобы должны перейти к нынешней России. Однако эта логика считается спорной, поскольку в международной практике нет автоматического переноса долгов после революционной смены режима, особенно если обязательства были официально отменены.
Отдельно обращается внимание на то, что Российская Федерация считается правопреемником СССР, но не Российской империи — эта конструкция закреплена в российской Конституции, отметил Денис Крауялис из Адвокатской палаты Москвы, эксперт в области разрешения судебных споров, специалист по международному праву.
При этом в качестве ключевого мотива иска называют наличие заблокированных российских резервов на Западе. В подобного рода делах истцы пытаются расширить границы возможного взыскания и получить частноправовой инструмент давления там, где ранее работали только политические механизмы.
Юристы подчеркивают: даже если американский суд формально примет дело к рассмотрению, главной преградой остается закон США о суверенных иммунитетах иностранных государств. Отдельный вопрос — замороженные средства: активы центральных банков и иные суверенные резервы обычно имеют усиленную правовую защиту и не подлежат автоматическому обращению взыскания по частным требованиям.
Указывается и на дисбаланс суммы претензий: заявленные 225,8 млрд долларов многократно превышают объем российских активов, замороженных непосредственно в США, который оценивается примерно в 5 млрд.
В итоге иск Noble Capital рассматривается скорее как тактический ход в общей юридической борьбе вокруг замороженных активов, чем как реальная попытка получить деньги.
